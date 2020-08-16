У 28-летнего экс-помощника Реброва в "Динамо" диагностировали онкологию

После работы в "Динамо" Глеб Платов работал в Катаре. Фото: Инстаграм Глеба Платова.

У бывшего аналитика киевского "Динамо" времен Сергея Реброва 28-летнего Глеба Платова диагностировали онкологию.

Бывший тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук объявил о сборе средств на спасение Платова.

"В нашей футбольной семье случилась беда. Наш младший друг, футбольный аналитик Глеб Платов, столкнулся со страшным вызовом. Врачи диагностировали у него онкологическое заболевание: острый лейкоз промиелоцитарный.

Мы предоставили Глебу помощь в частном порядке, но этого пока недостаточно. Призываем вас помочь парню одержать победу над болезнью", - написал Шевчук в инстаграм.

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Глеб Платов работал аналитиком "Динамо" во времена работы Сергея Реброва в команде. Также имел опыт работы в одной из лучших академий Ближнего Востока "Аспайр". В последнее время помогал футбольному клубу "Олимпик" и создал программу "ПАСС" для подготовки аналитиков в Украине.