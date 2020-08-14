Луческу вернул скандального футболиста в "Динамо"

Денис Гармаш попытается вновь закрепиться в "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник Денис Гармаш тренируется с первой командой "Динамо",

Главный тренер команды Мирча Луческу дает шанс скандальному футболисту закрепиться в "Динамо", сообщает Telegram-канал "Шах и Шах".

Вторую часть сезона Гармаш провел в аренде в Турции, выступая за "Ризеспор". Провел 14 поединков, в которых забил 3 мяча и помог команде сохранить прописку в высшем дивизионе.

После завершения аренды игрок вернулся в Киев. Контракт футболиста с "Динамо" будет действовать еще два года.

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Денис Гармаш выступает в "Динамо" с 2010 года. Игрок известен своим эмоциональным поведением на поле.