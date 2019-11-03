Тяжелая победа "Ман Сити" и разгром "Вольфсбурга": результаты матчей соперников украинских клубах в еврокубках

Роман Безус забил за "Гент". Фото: stvv.com

На этой неделе возобновляются матчи еврокубков. "Шахтер" проведет матч Лиги чемпионов в среду против "Динамо" Загреб. "Александрия будет принимать" Сент - Этьен ", а" Копенгаген "" Динамо "в четверг в рамках Лиги Европы. Соперники украинских клубов провели матчей в своих национальных чемпионатах. Газета юа знакомит читателей с их результатами.

"Динамо" Загреб получило минимальную победу над Интером 1: 0. Все решил гол 17-летнего Йошка Гвардиолы в начале второго тайма. "Манчестер Сити" вырвал победу у "Саутгенмптона" на своем поле 2: 1. Кайл Уокер забил за 3 минуты до конца игры. "Аталанта" сенсационно уступила дома "Кальяри" 0: 2. Команда Малиновского под занавес первого тайма получила изъятия одного из лидеров команды Иличич. Сам украинец начал игру на скамейке запасных, но вышел на поле во втором тайме.

Соперники "Шахтера" одержали минимальные победы в своих чемпионатах

Соперник "Динамо" в чемпионате Дании одолел "Сьоннесйюск" 2: 0. "Копенгаген" дважды реализовал пенальти. Другой соперник киевлян "Лугано" в гостях победил "Люцерн" 2: 1. "Мальме" завершил чемпионат Швеции победой над "Эребру" в гостях 5: 0. Соперник "Динамо" занял 6 место в итоговой таблице.

Соперник "Александрии" Вольфсбург "был разбит" Боруссией "Дортмунд 3: 0." Сент-Этьен " победил " Монако " 1:0. " Гент "в первенстве Бельгии победил" Стандард "3: 1. Первый гол на счету Романа Безуса. Роман Яремчук был заменен в конце игры, а Игорь Пластун провел весь матч.