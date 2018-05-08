"Ты - дерьмо. Всегда одно и то же" - Месси о арбитре "Эль Классико"

Месси в перерыве матча обозвал арбитра. Фото Спорт-Экспресс

В перерыве матча "Барселона" - "Реал" (2:2) Лионель Месси обозвал судью.

Капитан мадридцев Серхио Рамос после игры рассказал, что Месси нажал на арбитра Алехандро Эрнандеса.

Испанская радиостанция Onda Cero привела слова аргентинца, обращенные к судье.

"Ты - дерьмо, дерьмо. Всегда одно и то же. Ты - дерьмо. Мы выиграли Ла Лигу, вот и все. Тебе не нужно отдавать им эту игру. Это просто полное дерьмо", - передает слова Месси tribuna.com.

Арбитр ничего не ответил и опустил голову, сообщают свидетели.

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Матч завершился вничью, а "Барса" весь второй тайм играла в меньшинстве после удаления Серхи Роберто.