"Тварь, умри уже наконец" - экс-лидер "Динамо" о президенте РФ

Сергей Рыбалка вернулся в УПЛ летом 2021 года. Фото: ФК "Александрия"

Бывший лидер "Динамо" и игрок сборной Украины Сергей Рыбалка отреагировал на начало широкомасштабной войны в Украине с Россией.

Рыбалка не подбирал слова, характеризуя Владимира Путина.

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"Тварь, умри уже наконец", - написал Рыбалка в instagram на фоне фото президента РФ.

Рыбалка был лидером "Динамо" во время работы Сергея Реброва. С лета 2021 года выступает за "Александрию"

Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.