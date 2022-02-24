"Тварь, умри уже наконец" - экс-лидер "Динамо" о президенте РФ

Бывший лидер "Динамо" и игрок сборной Украины Сергей Рыбалка отреагировал на начало широкомасштабной войны в Украине с Россией.
Рыбалка не подбирал слова, характеризуя Владимира Путина.
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"Тварь, умри уже наконец", - написал Рыбалка в instagram на фоне фото президента РФ.
Рыбалка был лидером "Динамо" во время работы Сергея Реброва. С лета 2021 года выступает за "Александрию"
Президент России Владимир Путин в 4:00 вышел в прямой эфир и объявил о начале "военной операции на Донбассе". После этого в разных городах Украины начались взрывы. Есть сообщения об обстреле из тяжелой артиллерии.
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