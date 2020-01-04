Турецкий клуб пытается купить Миколенко

Виталий Миколенко отдал голевую передачу в решающем матче сборной Украины против Португалии

"Фенербахче" хочет арендовать защитника "Динамо" Виталия Миколенко, сообщает турецкий журналист Ахмет Конанч. Турецкий клуб, который идет на 4 месте в чемпионате хотел купить 20-летнего футболиста, но цена оказалась выше, чем предполагалось.

Считается, что Миколенко - приоритетная цель "Фенербахче" - пишет "Трибуна".

В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 голевых пасов в 25 матчах.

Transfermarkt оценивает Миколенко в 6 млн евро, его контракт с "Динамо" действует до конца июня 2023 года.

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Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис утверждал, что расставание с Миколенко не входит в планы киевского "Динамо".