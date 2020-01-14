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вторник, 14 января 2020 20:30

Турецкий гранд хочет арендовать Ярмоленко

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Турецкий гранд хочет арендовать Ярмоленко
Андрей Ярмоленко может провести вторую часть сезона в Турции. Фото: из открытых источников

Турецкий "Бешикташ" заинтересован в аренд полузащитника "Вест Хэма" и Андрея Ярмоленко.

Стамбульский клуб заинтересован в услугах 30-летнего полузащитника сборной Украины и стремится арендовать игрока до конца сезона 2019-2020, информирует "Fotospor".

Новый тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассматривает вариант с трансфером Ярмоленко. Сейчас украинец восстанавливается от травмы, из-за которой рискует пропустить еще около месяца.

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В текущем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу

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