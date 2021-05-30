Тухель вчистую выиграл тактическую дуэль у Гвардиолы – обзор прессы

Хаверц забивает гол в ворота "Сити". Фото: Reuters

Украинские спортивные издания прокомментировали финал Лиги чемпионов, в котором "Челси" победил "Манчестер Сити" – 1:0.

"Трибуна" обращает внимание на смену тренеров в "Челси".

"Две победы "Челси" в ЛЧ из двух – это сезоны, когда команда меняла тренеров по ходу. В 2012-м начинал Андре Виллаш-Боаш, а решающие стадии проходил Роберто ди Маттео, теперь после Фрэнка Лэмпарда подхватил и довел до большой победы Томас Тухель. Больше таких случаев, когда смена тренера приводила бы к победе в ЛЧ, никогда не было – работает только в "Челси"!

Несмотря на то, что за последние полтора месяца "Челси" дважды обыграл "Манчестер Сити", итог финала несколько неожиданный, – пишет "Футбум". У "горожан" на руках были все козыри. Команда Хосепа Гвардиолы подошла к поединку в лучшей форме и без кадровых потерь, да еще и получила более многочисленную поддержку на трибунах. Помимо собственных фанатов, которых на "Драгау" было приблизительно на 800 человек больше, нежели лондонских, "Манчестер Сити" поддерживало большинство местной публики. Как-никак в составе "горожан" выступают три португальских футболиста: Бернарду Силва, Рубен Диаш и Жоау Канселу. Опыта решающих поединков у манчестерцев тоже было поболее. Но все эти преимущества соперника не помешали "Челси" добыть победу. Причем победу вполне заслуженную и закономерную. Томас Тухель вчистую выиграл тактическую дуэль у Хосепа Гвардиолы.

Больше таких случаев, когда смена тренера приводила бы к победе в ЛЧ, никогда не было – работает только в "Челси"!

"Террикон" описывает напряжение последних минут:

"В концовке матча "Сити" пошел ва-банк, но острых моментов никак не возникало, настолько "Челси" был надежен в обороне. Только на седьмой из добавленных минут запахло голом (был еще эпизод на 60-й минуте, когда "Сити" претендовал на пенальти, но VAR посчитал, что Джеймс не играл рукой). Марез положил корпус и нанес удар отчаяния, Менди уже провожал мяч взглядом, а тот скользнул по сетке в сантиметрах от перекладины - мимо!"

Sport.ua вспоминает о Зинченко.

В итоге "Челси" свое преимущество удержал. И завоевал свой второй Кубок чемпионов. А "Сити" с Гвардиолой остался ни с чем. Потому что их переиграл талантливый ученик Пепа – Тухель. Наверное, жаль, что сказка Агуэро оказалась без счастливого конца. Как и сказка Зинченко. Но вот сказки "Челси" в этот вечер – сплошь и рядом счастливые. Заслужили.

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"Челси" во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. "Манчестер Сити" впервые играл в финале турнира.