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воскресенье, 30 мая 2021 10:02

Шевченко радовался победе "Челси" в компании российского олигарха

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Шевченко радовался победе &quot;Челси&quot; в компании российского олигарха
Шевченко не впервые смотрит футбол в компании с Абрамовичем. Фото: twitter.com

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко смотрел финал Лиги чемпионов в компании российского олигарха Романа Абрамовича. Они вместе эмоционально отреагировали на гол Кай Хаверца в финальном матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

После гола Абрамович "дал пять" находящемуся рядом Шевченко. Они давно дружат. Шевченко выступал за "Челси" с 2006 по 2009 годы.

В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21 "Челси" переиграл "Манчестер Сити". Встреча проходила на стадионе "Драгау" в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. Победный гол в этой встрече на 42-й минуте забил Кай Хаверц. Результативной передачей отметился Мэйсон Маунт.

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"Челси" во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. "Манчестер Сити" впервые играл в финале турнира.

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