Тухель одержал первую победу во главе "Челси"

Томас Тухель начинал сезон с ПСЖ. Фото: Reuters

В матче 21-го тура АПЛ "Челси" на "Стэмфорд Бридж" победил "Бернли" -2:0.

Хозяева поля владели территориальным и игровым преимуществом. "Челси" полностью переиграл своего соперника.

Оба мяча подопечные Томаса Тухеля забили в конце каждого из таймов. Сначала отличился Сезар Аспиликуэта, а затем забил Маркос Алонсо.

Для немецкого тренера это первая победа во главе "Челси". Тухель заменил на посту наставника "синих" Фрэнка Лэмпарда в конце января.

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"Чесли" поднялся на 7-е место турнирной таблицы Премьер-лиги. Следующую игру подопечные Тухеля проведут 4 февраля против "Тоттенхэма".