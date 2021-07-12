Три игрока сборной Украины попали в команду неудачников Евро

Трое игроков сборной Украины попали в символическую команду неудачников по итогам Евро-2020/21.

Аналитический портал WhoScored определил сборную неудачников турнира, сообщает сайт организации.

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Сборную Украины представили ​​сразу три игрока. Это самый большой показатель среди всех команд. Защитник Александр Караваев со средним рейтингом 6,31, хавбек Сергей Сидорчук с 6,26 и нападающий Роман Яремчук с 6,56.

Также место в команде нашлось бывшему защитнику "Динамо" Домагою Виде со сборной Хорватии.

Сборная Украины смогла дойти до 1/4 Евро-2020/21. На групповом этапе украинцы смогли победить Северную Македонию, но проиграли Нидерландам и Австрии. А в 1/8 оказались сильнее Швеции. Победителем Евро стала команда Италии, которая в финале победила Англию.