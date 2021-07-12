Тренерское поражение Саутгейта: реакция СМИ на финал Евро Италия - Англия

 
Ексклюзивы
1/5
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
"Игра в многовекторность": какие последствия для Украины может иметь китайский скандал "слуг"
Просмотров: 207
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Катался на яхте президента Литвы и приветствовал Авакова – чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 4707
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Порошенко не пустили в музей, Разумков гулял на Atlas Weekend, Рудик позировала в венке в поле – неделя политиков у фото
Просмотров: 3610
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Зеленский использует Китай для дополнительных выгод от США – экономист
Просмотров: 225
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
"Не любим показывать реальные доходы" - сколько на самом деле бедных в Украине
Просмотров: 621
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 900
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Украину накроют адская жара и дожди - синоптики дали прогноз на неделю
Просмотров: 2484
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
"Не думает, что говорит": политолог о скандале Арахамии с Китаем
6 Просмотров: 1431
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
В Украине будут контролировать водителей. Как именно
Просмотров: 1251
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Просмотров: 603
Фото
Все фото
5
17
3
10
11
Защитник &quot;Динамо&quot; женился на модели: горячие фото избранницы
Защитник "Динамо" женился на модели: горячие фото избранницы
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Футболистам с Троещины, которые растрогали исполнением гимна, сделали сюрприз
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Ярмоленко после Евро повез жену в Черногорию
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Фанаты в восторге: известная легкоатлетка ушла в порно
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Видео
Все видео
Фанаты сцепились в жестокой драке во время финала Евро-2020/21 - видео
Фанаты сцепились в жестокой драке во время финала Евро-2020/21 - видео
Показали эмоции Месси после первого трофея с Аргентиной
Показали эмоции Месси после первого трофея с Аргентиной
Почему Италия выиграла Евро
Почему Италия выиграла Евро
Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины
Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины
Как Макгрегор и Порье чуть не подрались на пресс-конференции
Как Макгрегор и Порье чуть не подрались на пресс-конференции
Интервью
1/5
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
"Все равно, что перейти на сторону врага США": что будет после сближения Украины и Китая
Просмотров: 783
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
"Налоговики смогут без решения суда наложить арест на любое имущество" — какие изменения готовят для бизнеса
Просмотров: 900
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Дети с тяжелыми недугами рождаются у здоровых родителей. Генетик объяснил почему
Просмотров: 1314
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 612
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2574
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
11 июля 2021
2 Просмотров: 657
Росія вмерла
– Як розпався СРСР, поклав погони на стіл і пішов з армії, – розповідав Віктор Олександрович три роки тому. Дядько знайомого Олега ...
понедельник, 12 июля 2021 10:12

Тренерское поражение Саутгейта: реакция СМИ на финал Евро Италия - Англия

  Комментировать
Тренерское поражение Саутгейта: реакция СМИ на финал Евро Италия - Англия
Гарет Саутгейт тренирует Англию с 2016 года. Фото: Фото Reuters

Сборная Италии стала победителем Евро-2020/21.

В финальном матче команда Роберто Манчини обыграла Англию.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ не победу итальянцев.

"Футбол 24" пишет о тренерской победе Манчини над Геретом Саутгейтом.

"Манчини действительно был лучше Саутгейта, но матч получился равным, а моментов возникало мало. Чем этот поединок напоминал встреча англичан против Дании, где англичане вели игру при нечастых обострениях, а датчане не без проблем отбивалась - только теперь роль Дании примерили на себя островитяне.

Алленаторе итальянцев сделал то, что не смог Каспер Юлманд - он изменил ход матча с Англией, перехватив инициативу и оказавшись лучшим в деталях. Поединок при этом все равно мог завершиться поражением "скуадры" в серии пенальти, но без Манчини итальянцы не дошли бы и до нее. Саутгейт же на подобные перевороты оказался не способным ".

Сборная Англии пытались сыграть в финале, как в матче против Дании

Манчини заставил Италию отказаться от защитного футбола, что помогло победить на Евро, пишет Ua-football.com.

"Манчини пришел, заставил сборную отказаться от "катеначчо", привил ей технический атакующий футбол. Одновременно не разрушив умение защищаться. И победил. Джорджо Кьеллини рассказывал, что сразу же после прихода тренер заговорил о победе на Евро, и на него смотрели как на сумасшедшего. Что ж, гении нередко сумасшедшие ".

Наставник сборной Англии Саутгейт ошибся с заменами в конце игры, пишет Sport.ua.

"Обе замены, которые сделал Саугейт на 120-й минуте, не сработали. Маркус Решфорд и Джейдон Санчо не забили пенальти. Как, впрочем, и Бакайо Сака, который тоже вышел на замену. В сборной Италии цель не поразили только двое: Андреа Белотти и Жоржиньо. Поэтому подопечные Манчини и вышли победителями в этой серии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Италия выиграла Евро

"Футбум" критикует Саутгейта за чрезмерный рационализм и желание играть от обороны.

"Саутгейт, имея в обойме атакующих исполнителей мирового класса, не стал ловить журавля в небе, а сосредоточился на синице в руках. Главное - не пропустить, а впереди Рахим Стерлинг и Гарри Кейн как-нибудь разберутся. Тем более что все-таки они разбирались не "как-нибудь", а вполне профессионально. Но все равно никуда не деться от впечатления, что чемпионство Англии могло бы быть куда более ярким ".

В финальном матче Италия победила Англию. Основное время игры завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти итальянцы оказались сильнее.

Победа на Евро стала второй в истории для Италии. Первый раз они побеждали в 1968 году.

Сборная Украины смогла дойти до 1/4 Евро, где проиграла Англии.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тренерское поражение Саутгейта: реакция СМИ на финал Евро Италия - Англия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июля

В штрафбатах выживал каждый второй

Женщина прошлась по канату над Ниагарским водопадом ради слави

Останки капитана туземцы принесли в корзине для фруктов

Украинцы смотрят свое кино. Поэтому и Зеленского избрали президентом

Самое читаемое
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
17
 3 Просмотров: 120457
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине
Российский тренер-неудачник вспомнил об Украине Просмотров: 20907
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко 2 Просмотров: 18621
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
Скандальная Морозюк радуется летом в очень откровенных нарядах
5
 1 Просмотров: 8505
Роман с 23-летней певицей - Вакарчук расставил точки над &quot;и&quot;
Роман с 23-летней певицей - Вакарчук расставил точки над "и" Просмотров: 5823
Спорт
Роналду стал лучшим бомбардиром Евро
Роналду стал лучшим бомбардиром Евро Просмотров: 99
Назвали лучшего игрока Евро
Назвали лучшего игрока Евро Просмотров: 369
Тренер Англии взял на себя ответственность за поражение в финале Евро
Тренер Англии взял на себя ответственность за поражение в финале Евро 1 Просмотров: 324
Манчини прокомментировал победу сборной Италии на Евро
Манчини прокомментировал победу сборной Италии на Евро 1 Просмотров: 459
Фанаты сцепились в жестокой драке во время финала Евро-2020/21 - видео
Фанаты сцепились в жестокой драке во время финала Евро-2020/21 - видео
 1 Просмотров: 882
Больше всего комментируют
61
Порошенки вместе с волонтерами сплели маскировочные сетки для фронта
5
В Израиле начали расследование против Коломойского - СМИ
3
Нищета и беспросветная серость. Как жил СССР в 1960-х - страшные фото
2
Росія вмерла
2
Беларусь летит в пропасть - Тихановская готова к переговорам с Лукашенко
Голосов: 550
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть