Тренерское поражение Саутгейта: реакция СМИ на финал Евро Италия - Англия

Гарет Саутгейт тренирует Англию с 2016 года. Фото: Фото Reuters

Сборная Италии стала победителем Евро-2020/21.

В финальном матче команда Роберто Манчини обыграла Англию.

Gazeta.ua собрала реакцию СМИ не победу итальянцев.

"Футбол 24" пишет о тренерской победе Манчини над Геретом Саутгейтом.

"Манчини действительно был лучше Саутгейта, но матч получился равным, а моментов возникало мало. Чем этот поединок напоминал встреча англичан против Дании, где англичане вели игру при нечастых обострениях, а датчане не без проблем отбивалась - только теперь роль Дании примерили на себя островитяне.

Алленаторе итальянцев сделал то, что не смог Каспер Юлманд - он изменил ход матча с Англией, перехватив инициативу и оказавшись лучшим в деталях. Поединок при этом все равно мог завершиться поражением "скуадры" в серии пенальти, но без Манчини итальянцы не дошли бы и до нее. Саутгейт же на подобные перевороты оказался не способным ".

Сборная Англии пытались сыграть в финале, как в матче против Дании

Манчини заставил Италию отказаться от защитного футбола, что помогло победить на Евро, пишет Ua-football.com.

"Манчини пришел, заставил сборную отказаться от "катеначчо", привил ей технический атакующий футбол. Одновременно не разрушив умение защищаться. И победил. Джорджо Кьеллини рассказывал, что сразу же после прихода тренер заговорил о победе на Евро, и на него смотрели как на сумасшедшего. Что ж, гении нередко сумасшедшие ".

Наставник сборной Англии Саутгейт ошибся с заменами в конце игры, пишет Sport.ua.

"Обе замены, которые сделал Саугейт на 120-й минуте, не сработали. Маркус Решфорд и Джейдон Санчо не забили пенальти. Как, впрочем, и Бакайо Сака, который тоже вышел на замену. В сборной Италии цель не поразили только двое: Андреа Белотти и Жоржиньо. Поэтому подопечные Манчини и вышли победителями в этой серии".

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"Футбум" критикует Саутгейта за чрезмерный рационализм и желание играть от обороны.

"Саутгейт, имея в обойме атакующих исполнителей мирового класса, не стал ловить журавля в небе, а сосредоточился на синице в руках. Главное - не пропустить, а впереди Рахим Стерлинг и Гарри Кейн как-нибудь разберутся. Тем более что все-таки они разбирались не "как-нибудь", а вполне профессионально. Но все равно никуда не деться от впечатления, что чемпионство Англии могло бы быть куда более ярким ".

В финальном матче Италия победила Англию. Основное время игры завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти итальянцы оказались сильнее. Победа на Евро стала второй в истории для Италии. Первый раз они побеждали в 1968 году. Сборная Украины смогла дойти до 1/4 Евро, где проиграла Англии.