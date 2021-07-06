Три английских клуба хотят подписать Яремчука

Роман Яремчук выступает в Бельгии с 2017 года. Фото: Кaagent.be

Форвард сборной Украины 25-летний Роман Яремчук имеет интерес со стороны английских клубов.

Нападающий "Гента" хотят видеть в своем составе "Арсенал", "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон", сообщает Eurosport.

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Ближайшим к трансфера является "Молотобойцы", которые серьезно рассматривают возможность приобретения Романа. Первые контакты якобы уже состоялись.

На Яремчука также претендуют "Арсенал" и "Вулверхэмптон", которые ищут запасного форварда на сезон.

В прошлом сезоне Роман Яремчук провел 43 матча за "Гент", в которых отметился 23 голами и восемью ассистами. В Украине нападающий играл за "Динамо" и "Александрию". На Евро забил в ворота Нидерландов и Северной Македонии.