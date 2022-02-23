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среда, 23 февраля 2022 23:57

Трезубец помог Яремчуку забить "Аяксу" и спасение "Ман Юнайтед": результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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В среду, 23 февраля, состоялось еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона-2021/22.

Чемпион Испании мадридский "Атлетико" не сумел победить дома английский "Ман Юнайтед" -1:1.

Хозяева вышли вперед в начале матча благодаря голу Жоао Феликса. Португальский форвард удачно сыграл на втором этаже. Гости отыгрались в конце игры усилиями Антони Эланги.

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В другом матче "Аякс" сыграл в гостях с "Бенфикой" – 2:2.

Гости вышли вперед в середине первого тайма. Затем нападающий "Аякса" Себастьян Алле забил сначала в свои ворота, а через несколько минут снова вывел гостей вперед.

Сравнял счет в матче форвард сборной Украины Роман Яремчук. Украинский нападающий вышел на замену во втором тайме и через несколько минут удачно сыграл на добивании. После забитого мяча Яремчук снял игровую футболку и продемонстрировал всему футбольному миру майку с гербом Украины. Таким образом, Роман оказал поддержку родной страну после агрессии России.

Автор: Gettyimages.com
 

Автор: Gettyimages.com
 

Автор: Gettyimages.com
 

Ответные матчи состоятся 15 марта.

В предыдущих матчах 1/8 Лиги чемпионов "Ювентус" сыграл в ничью с "Вильярреалом" -1:1, "Ман Сити" разгромил "Спортинг" -5:0. ПСЖ оказался сильнее "Реала". "Челси" одолел "Лилль". "Бавария и "Зальцбург" не смогли обнаружить более сильного. "Ливерпуль" победил "Интер" -2:0.

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