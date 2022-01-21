Третий матч для Лунина. "Реал" узнал соперника в 1/4 Кубка Испании

Андрей Лунин играет в Испании с 2018 года. Фото: ФК "Реал"

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании.

Команда Андрея Лунина "Реал" на этой стадии сыграет против "Атлетико" Бильбао.

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Матчи должны состояться с 1 по 3 февраля, однако "Реал" из-за сложного календаря просит о переносе своей встречи.

На предыдущей стадии "Атлетико" выбил из розыгрыша "Барселону", а "Реал" одолел "Эльче".

Наставник "Реала" Карло Анчелотти доверяет Лунину матчи Кубка Испании. Украинец играл на предыдущих стадиях против "Алькояна" и "Эльче", где пропустил в каждом матче.

В других парах между собой сыграют: "Реал Сосьедад" - "Бетис", "Валенсия" - "Кадис", "Райо" - "Мальорка". Андрей Лунин выступает за "Реал" с 2018 года. За это он провел три официальных матча за "сливочных", из которых два в нынешнем сезоне. Украинец имеет статус дублера Тибо Куртуа.