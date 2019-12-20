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пятница, 20 декабря 2019 13:21

"Тренеры "Динамо" не знают, как использовать Родригеша" - Андронов

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&quot;Тренеры &quot;Динамо&quot; не знают, как использовать Родригеша&quot; - Андронов
Жерсон Родригес перестал попадать даже в заявку "Динамо" в последних матчах. Фото: из открытых источников

Российский комментатор и журналист Алексей Андронов стал на защиту форварда "Динамо" Жерсона Родригеша, которого обвиняют в нарушении спортивного режима.

"Если возникают такие проблемы и человек приходит на тренировку под" градусом ", то об этом надо говорить в тот же день, а не тогда, когда закончился сезон. Соответственно, в тот же день штрафовать, переводить в дубль. А иначе как-то не верится, что все было именно так. Вот я ставлю себя на место тренера. Родригеш приходит пьяный на тренировку. Мне что, Декабрь ждать, чтобы перевести его в дубль? Значит, надо ставить вопрос тренеру, который после этого оставляет игрока в основном составе. Это вообще тогда нонсенс. Я не могу себе, например, представить, чтобы в Валерия Газзаева человек пришел пьяной и после этого осталась в основе.

С другой стороны, вполне понятно, что те тренеры, которые сейчас работают в "Динамо", просто не знают, как использовать Родригеша. Ведь после этого он приезжает в сборную, причем довольно слабую, и забивает гол. Еще забивает сербам. Я не готов сейчас защищать Родригеша, может, он и приезжал с "выхлопом". Но опять же, повторюсь - почему все необходимые меры не были приняты в тот же день, а мы все узнаем после окончания последнего матча сезона, когда команда уже в отпуске?

Не слышал, чтобы подобные проблемы были у Родригеша в других клубах. Тем более, что мы тщательно мониторили данный вопрос, и ничего нигде не всплывало - ни в Японии, ни в Молдавии ", - сказал Андронов в интервью "Футбум"

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Жерсон Родригес перешел в "Динамо" летом 2019 года. За это время провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча. СМИ сообщали, что именно Андронов был автором идеи приглашения нападающего в Киев.

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