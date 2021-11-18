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четверг, 18 ноября 2021 11:57

Тренера сборной Украины оштрафован на 15 тыс. грн за мат

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Тренера сборной Украины оштрафован на 15 тыс. грн за мат
Айнарс Багатскис возглавляет сборную Украины с 2019 года. Фото: ФБУ

Главный тренер сборной Украины по баскетболу 54-летний Айнарс Багатскис был оштрафован за использование нецензурной лексики.

Латвийский тренер после матча МБК "Одесса" - "Киев-Баскет" (Багатскис совмещает работу в клубе и сборной. - Gazeta.ua) не смог справиться с эмоциями, сообщает Sport.ua.

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"Пока мы пустые. Никогда не называл фамилии, но есть игроки, которые должны посмотреть на себя в зеркало и спросить, что они дали команде. Что ты дал команде во время игры, кроме х**ни. Простите", - сказал Багатскис.

Тренер нарушил статью Дисциплинарного кодекса ФБУ "Публичные высказывания". Санкция статьи предусматривает применение дисциплинарной санкции посредством обязанности уплатить денежный взнос в пользу ФБУ в размере от 10 тыс. грн до 20 тыс. грн. Тренера решили оштрафовать на сумму 15 тыс. грн.

Айнарас Багатскис возглавляет сборную Украины с 2019 года. С этого времени работает наставником киевского "Киев-Баскета". В Украине был опыт работы со "Строителем", с которым он дважды становился чемпионом Украины. Также возглавлял литовский "Жальгирис" и сборную Латвии.

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