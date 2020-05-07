Сборная Украины не захотела натурализовать американца

Игра Кейси Шеферда не устраивает тренера сборной Украины. Фото: БК "Киев-Баскет"

Сборная Украины по баскетболу отказалась натурализовать американца Кейси Шеферда.

Главный тренер национальной команды Айнарс Багатскис решил не привлекать защитника "Киев-Баскет" в национальную команду.

"Да, в какой-то момент мы рассматривали Шеферда как игрока сборной, но это не было самоцелью. Если бы был другой качественный разыгрывающий, который может ускорить и улучшить игру, может быть, мы его и рассматривали бы", - сказал Багатскис в комментарии "Планета баскетбола".

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Кейси Шеферд защищает цвета "Киев-Баскет". Ранее президент ФБУ Михаил Бродский заявлял о возможной натурализации американца.