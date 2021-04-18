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воскресенье, 18 апреля 2021 13:12

Тренер вратарей отстоял на ноль матч чемпионата Франции

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Тренер вратарей отстоял на ноль матч чемпионата Франции
Венсан Плант не пропустил ни одного мяча. Фото: твиттер "Шамбли"

Французский "Шамбли", выступающий во втором дивизионе страны, столкнулся с нехваткой вратарей. Все четыре голкипера оказались травмированы, сообщает L'Equipe.

В первом тайме матча 33-го тура Лиги 2 с "Амьеном" травмировался 38-летний голкипер Ксавье Пиното. На замену пришлось выходить 40-летнему тренеру вратарей Венсану Планту. Венсан, завершивший четыре года назад карьеру, отстоял весь второй тайм на ноль. "Шамбли" обыграл "Амьен" в родных стенах со счетом 2:0.

Хозяева занимают 19 место в Лиге 2 с 31 очком. "Амьен" расположился на 11 строчке с 40 набранными баллами.

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Плант провел 118 игр за "Кан". во 2 по рангу французском дивизионе. Во вторник чемпион Франции ПСЖ проиграл дома мюнхенской "Баварии" – 0:1, но этого хватило, чтобы выйти в полуфинал турнира. В прошлом году ПСЖ в финале проиграл именно "Баварии".

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