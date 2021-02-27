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суббота, 27 февраля 2021 18:44

Тренер "Вильярреала" прокомментировал противостояние с "Динамо"

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Тренер &quot;Вильярреала&quot; прокомментировал противостояние с &quot;Динамо&quot;
Унаи Эмери сосредоточен на матчах внутреннего первенства. Фото: Reuters

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которой испанцы сыграют с "Динамо".

"Динамо" – это команда, которая попала в турнир из Лиги чемпионов. Ее тренирует Мирча Луческу, на которого все равняются. Это серьезный соперник, у нас будет хорошее противостояние.

Мы очень рады Лиге Европы, но нам нужно двигаться шаг за шагом, сейчас нужно сосредоточиться на Ла Лиге. Чемпионат Испании является нашим приоритетом. Мы хотим далеко пройти в Лиге Европы, но самое главное – хорошо выступить в 38 матчах Ла Лиги. Нам предстоит сыграть против лидирующего "Атлетико", который редко проигрывает. Это прекрасная возможность", – сказал Эмери.

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Вчера, 26 февраля в Швейцарии состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Киевское "Динамо" сыграет против "Вильярреала", а "Шахтер" померяется силой с итальянской "Ромой".

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