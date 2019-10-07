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понедельник, 07 октября 2019 16:48

Тренер украинского клуба получил 4 желтые карточки в течение 10 матчей

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Тренер украинского клуба получил 4 желтые карточки в течение 10 матчей
Руслан Костышин не может сдержать эмоции во время матча. Фото: официальный сайт "Колоса".

Тренер "Колоса" Руслан Костышин в матче против "Динамо" получил желтую карточку. Она для наставника команды с Коваливки уже стала 4 в этом сезоне.

Об этом пишет "Динамо от Шурика"

Костышин стал первым тренером в истории украинского футбола, который достиг такого показателя.

"Сам себя оштрафую, как штрафуют футболистов. Внесу 2000 гривен в казну. Но вот получил четвертую желтую, и мне несут регламент. А там нет, что я должен пропускать следующую игру. Нигде не написано. Выйду в следующем матче, если нигде в регламент не будет прописано, что должен пропускать. Мы же играем по регламенту, значит я буду на скамейке, если только быстренько не перепишут регламент. Посмотрим, как будет действовать наша Федерация ", - сказал Костышин в эфире программы" Профутбол "на телеканале" 2 + 2 ".

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"Колос" уступил "Динамо" 0: 4, но продолжает занимать 6 строчку, которая дает право играть в первой шестерке. Следующий матч команда Костишина проведет против "Шахтера".

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