Тренер сборной Украины отпраздновал Крещение в Грузии (фото)

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань проводит новогодний отпуск в Грузии.

Ротань воспользовался возможностью на Крещение искупаться в море. Соответствующее фото тренер изложил в социальных сетях.

Автор: Соцсети

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Молодежная сборная Украины под руководство Руслан Ротань занимает 3 место в своей отборочной группе к Евро-2021. Украинцы уступают лидерам румынам 7 очками. Следующий матч "молодежка" проведёт 27 марта против Мальты.