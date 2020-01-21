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вторник, 21 января 2020 20:11

Тренер сборной Украины отпраздновал Крещение в Грузии (фото)

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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань проводит новогодний отпуск в Грузии.

Ротань воспользовался возможностью на Крещение искупаться в море. Соответствующее фото тренер изложил в социальных сетях.

Автор: Соцсети
 

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Молодежная сборная Украины под руководство Руслан Ротань занимает 3 место в своей отборочной группе к Евро-2021. Украинцы уступают лидерам румынам 7 очками. Следующий матч "молодежка" проведёт 27 марта против Мальты.

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