Тренер сборной России во время игры показывал кореянкам узкие глаза

русские просят не наказывать наставника строго

Международная федерация волейбола завела дисциплинарное дело против тренера сборной России Серджио Бузату, который во время игры против сборной Кореи показал "узкие глаза". Об этом пишет thebabel.com.ua.

"Международная федерация волейбола завела дисциплинарное дело против тренера российской сборной Валерия Бузату, который в матче с кореянками показал расистский (так решили кореянки) жест. После победы российской команды над сборной Южной Кореи в матче олимпийского отбора наставник очень обрадовался и показал стадиона "узкие глаза", - говорится в сообщении.

Журналисты утверждают, что дело будет рассматриваться 20 августа.

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"Всероссийская федерация волейбола попросила коллег-международников ограничиться дисквалификацией тренера на несколько игр. Самостоятельно его наказывать российская организация не будет, но готова извиниться", - подчеркивается в сообщении.