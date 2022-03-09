Тренер сборной России пугает Японию ядерным оружием

Марина Ульянкина со своей подопечной. Фото: Facebook Ульянкиной

Тренер национальной сборной России по спортивной гимнастике Марина Ульянкина пугает Японию ядерным ударом.

Ульяхина прокомментировала отстранение российских и белорусских спортсменов и официальных лиц, включая судей, от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG).

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"Надо напомнить Ватанабе - Хиросиму и Нагасаки", - цитирует Ульянкину "Трибуна".

Моринари Ватанабе – японский бизнесмен, занимающий пост президента FIG. Хиросима на Нагасаки – японские города против которых применялось ядерное оружие в 1945 году армией США.

Международные организации отстранили Россию почти от всех спортивных состязаний. УЕФА также забрал финал Лиги чемпионов и разорвал контакт с "Газпромом".