Оккупанты без баскетбола. Евролига выгнала три российских клуба

Евролига – вторая по силе лига в мире после НБА. Фото: Еurohoops.net

Российские баскетбольные клубы отстранили от участия в Евролиге и Еврокубке.

Руководство баскетбольной Евролиги отстранило российские клубы от участия в турнирах под эгидой организации, сообщает Еuroleaguebasketball.net.

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Результаты всех игр с участием российских команд будут аннулированы.

От участия в Евролиге отстранены московский ЦСКА, санкт-петербургский "Зенит" и казанский УНИКС. От участия в Еврокубке отстранен Локомотив-Кубань из Краснодара.

Легионеры ЦСКА уже заявили, что покинут клуб.



УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. "Манчестер Юнайтед" приостановил партнерство с российской авиакомпанией "Аэрофлот". Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок. Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".