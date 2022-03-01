Оккупанты без баскетбола. Евролига выгнала три российских клуба

Российские баскетбольные клубы отстранили от участия в Евролиге и Еврокубке.
Руководство баскетбольной Евролиги отстранило российские клубы от участия в турнирах под эгидой организации, сообщает Еuroleaguebasketball.net.
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Результаты всех игр с участием российских команд будут аннулированы.
От участия в Евролиге отстранены московский ЦСКА, санкт-петербургский "Зенит" и казанский УНИКС. От участия в Еврокубке отстранен Локомотив-Кубань из Краснодара.
Легионеры ЦСКА уже заявили, что покинут клуб.
УЕФА перенес финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.
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Немецкий футбольный клуб "Шальке" заявил, что уберет логотип "Газпрома" из своих футболок.
Формула-1 упразднила предстоящую гонку в России, заявив, что "невозможно провести Гран-при России при нынешних обстоятельствах".
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