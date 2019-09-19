Тренер "Шахтёра" рассказал о плане на игру с "Манчестер Сити"

Каштру сказал, что в обороне надо играть строже

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал домашнее поражение от "Манчестер Сити"– 0:3 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Специалист дал комментарий в эфире телеканала "Футбол 2".

"Понимали, насколько сложно будет играть с" Манчестер Сити ". Нашей целью было не позволять развивать сопернику атаки в центре, оставляя им свободные фланги. Хотели проводить быстро свои атаки. После 0:1 Мораес мог забивать. Во втором тайме снова был у него момент. Пошли технические ошибки, особенно в моменте с третьим голом. в обороне нужно быть лучше, строже. Такие моменты не случаются в УПЛ. Сегодня один заслуженный победитель - "Манчестер Сити", - констатировал тренер.

При этом Каштру нашел повод похвалить игроков: "Из позитива я бы отметил большую отдачу игроков, два момента в первом тайме, и еще один во втором. Эти моменты очень хорошо были разыграны. Мы показали неплохую картинку команды, несмотря на 0:3. Огорчили болельщиков. Хотели добиться хотя бы ничьей, но были малоэффективны".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легкая прогулка команды Гвардиолы в Харькове: главные выводы игры "Шахтер" - "Манчестер Сити"

Следующий матч в группе C дончане проведут против "Аталанты" на выезде 1 октября.