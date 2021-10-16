Тренер "Шахтера" назвал фаворита среди вратарей

Анатолий Трубин долгое время не играл из-за травмы. Фото: "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби после победного матча с "Зарей" (6:1) ответил на вопрос, означает ли возвращение Трубина, что он будет основным вратарем в следующих матчах.

– И Трубин, и Пятов – очень сильные вратари. Пятов – это история "Шахтера" и Украины. Он всегда играл очень хорошо, и с нами 10 матчей провел очень хорошо. Мы должны быть благодарны, потому что он сделал ключевые сейвы в Лиге чемпионов. Вратарей в особенности нельзя менять каждый матч. Поэтому я принял решение, чтобы Трубин был в стартовом составе. Но мне нравится всегда говорить с футболистами прямо, лицом к лицу. До этого решения я общался с Пятовым. Андрей будет играть еще – это не зависит от того, как себя чувствует Трубин. Но сейчас я решил, что будет играть Трубин.

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В 11 туре чемпионата Украины "Шахтер" переиграл "Зарю" – 6:1. По два мяча забили Фернандо и Тете.