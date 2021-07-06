Тренер рассказал, благодаря чему Италия победит Испанию

Роберто Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. Фото: Gettyimages.com

Наставник Италии Роберто Манчини считает, что его команда может победить Испанию благодаря итальянской идентичности.

Команды разыграют между собой право выйти в финал Евро-2020/21.

"Луис Энрике - хороший тренер. Он выиграл Лигу чемпионов с "Барселоной", его "Рома" также играла хорошо. Когда тренеру удается поставить хорошую игру, это демонстрирует его мастерство, независимо от достигнутых результатов.

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Испания создала "тики-таку" (игра в короткий пас. - Gazeta.ua) и добилась с ней невероятного успеха. Она продолжает использовать ее на высоком уровне. Но мы обладаем мячом несколько иначе. Мы итальянцы и не можем вдруг превратиться в испанцев. Мы постараемся сыграть по-своему", - отметил Манчини в комментарии сайту УЕФА.

Матч Италия - Испания состоится в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. В плей-офф итальянцы выбили Австрию и Бельгию. Команда Луиса Энрике стала сильнее за Хорватию и Швейцарию. Сборная Украины вылетела с Евро на стадии 1/4 финала, проиграв Англии.