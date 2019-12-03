Тренер итальянского гранда закрывает на базе игроков на 4 дня через провальные результаты

Карло Анчелотти не доволен результатами "Наполи" в последних матчах. Фото: рейтер

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти решил наказать своих футболистов за плохих результатов команды в чемпионате Италии.

Наставник недоволен результатами в последних матчах. Неаполитанцы не выигрывают 8 матчей подряд - с 23 октября.

Из-за этого он распорядился закрыть команду на базе со среды. "Наполи" принадлежит матч с "Удинезе" 7 декабря, сообщает "ТСН"

Ранее команду закрывал на базе президент клуба Аурелио Де Лаурентис. Произошло это перед матчем с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов 5 ноября, однако игроки в знак протеста после игры разъехались по домам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Роналду сидел в машине, ожидая своей награды" - итальянские СМИ

После 14 туров Серии А "Наполи" занимает 7 место в турнирной таблице. В группе Лиги чемпионов неаполитанцы идут на втором месте.