Тренер Фьюри поможет Джошуа готовиться к бою с Усиком

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Тренер чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри поможет Энтони Джошуа готовиться к реваншу против Александра Усика.

В команде Фьюри больше заинтересованы в следующем поединке против Джошуа, чем Усика.

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"Мы серьезно настроены помочь Джошуа в лагере. Хотим, чтобы он сначала победил Усика, потому что желаем увидеть бой Фьюри - Джошуа, как и все фаны бокса в мире.

Это не шутка. С радостью поможем, потому что он способен победить Усика. Раньше боксеры ходили к другим в залы за помощью. Это спорт.

Не забывайте: когда бокс супертяжеловесов на высоте - весь бокс тоже. Самый большой поединок - это Фьюри - Джошуа. Мы знаем, как он повлияет на спорт, когда они будут сражаться за звание абсолютного чемпиона мира. Этот бой не может быть еще большим", - сказал Шугархилл Стюард в комментарии Talk Sport.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единодушным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.