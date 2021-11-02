Тренер Фьюри поможет Джошуа готовиться к бою с Усиком

 
Ексклюзивы
1/5
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 2754
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2871
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 783
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 8299
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 954
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2097
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2070
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 4743
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 3060
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1449
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Я поймал молнию в пивную бутылку – 100 лет назад родился украинский автор невероятного рекорда НХЛ
Я поймал молнию в пивную бутылку – 100 лет назад родился украинский автор невероятного рекорда НХЛ
Петракову на заметку. Украинский защитник забил гол в чемпионате Англии
Петракову на заметку. Украинский защитник забил гол в чемпионате Англии
"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"
"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"
Ибрагимович забил 400-й гол в карьере
Ибрагимович забил 400-й гол в карьере
Продолжение кризиса "Барселоны" и безголевая серия Яремчука: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Продолжение кризиса "Барселоны" и безголевая серия Яремчука: как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 4932
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3906
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1107
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 999
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 810
Колонка
01 ноября 2021
Просмотров: 531
Можу вибирати
"Шукаю чесних і розумних працівників. Немотивованих і лінивих не беру принципово", – пише в оголошенні знайомий Петро. Набирає людей у свою ...
вторник, 02 ноября 2021 13:31

Тренер Фьюри поможет Джошуа готовиться к бою с Усиком

  Комментировать
Тренер Фьюри поможет Джошуа готовиться к бою с Усиком
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Тренер чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри поможет Энтони Джошуа готовиться к реваншу против Александра Усика.

В команде Фьюри больше заинтересованы в следующем поединке против Джошуа, чем Усика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько денег принес бой Усика и Джошуа в Великобритании

"Мы серьезно настроены помочь Джошуа в лагере. Хотим, чтобы он сначала победил Усика, потому что желаем увидеть бой Фьюри - Джошуа, как и все фаны бокса в мире.

Это не шутка. С радостью поможем, потому что он способен победить Усика. Раньше боксеры ходили к другим в залы за помощью. Это спорт.

Не забывайте: когда бокс супертяжеловесов на высоте - весь бокс тоже. Самый большой поединок - это Фьюри - Джошуа. Мы знаем, как он повлияет на спорт, когда они будут сражаться за звание абсолютного чемпиона мира. Этот бой не может быть еще большим", - сказал Шугархилл Стюард в комментарии Talk Sport.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единодушным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тренер Фьюри поможет Джошуа готовиться к бою с Усиком». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
ноября

"Динамо" не смогло завоевать очки в матче с кризисной "Барселоной"

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 17217
В &quot;Дії&quot; появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
5
 Просмотров: 8308
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 8082
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена
Тимощук получил награду от ДНР. Он вывез в Россию украинские иконы - бывшая жена Просмотров: 6957
Медведчук возвратился в телевизор
Медведчук возвратился в телевизор
 Просмотров: 5805
Спорт
"Эта "Барселона" по зубам "Динамо" - Буряк
"Эта "Барселона" по зубам "Динамо" - Буряк Просмотров: 54
Я поймал молнию в пивную бутылку – 100 лет назад родился украинский автор невероятного рекорда НХЛ
Я поймал молнию в пивную бутылку – 100 лет назад родился украинский автор невероятного рекорда НХЛ
 Просмотров: 558
Стало известно, сколько денег принес бой Усика и Джошуа в Великобритании
Стало известно, сколько денег принес бой Усика и Джошуа в Великобритании Просмотров: 1116
Петракову на заметку. Украинский защитник забил гол в чемпионате Англии
Петракову на заметку. Украинский защитник забил гол в чемпионате Англии
 Просмотров: 333
Форвард "Барселоны" пропустит минимум три месяца из-за проблем с сердцем
Форвард "Барселоны" пропустит минимум три месяца из-за проблем с сердцем Просмотров: 63
Больше всего комментируют
7
Упростили получение Covid-сертификатов в "Дії"
4
Еще один вице-премьер подал в отставку
3
Россию сравнили с хулиганом, которому нужно показать силу
1
Русские войска взяли штурмом гетманскую столицу
1
Скороход уверена, что нардеп Полякова убили
Голосов: 335
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть