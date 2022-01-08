Тренер "Эвертона"пошутил над английским Миколенко

Миколенко сегодня может дебютировать за "Эвертон". Фото: "Эвертон"

Главный тренер "Эвертона" Рафаэль Бенитес говорит, что украинцу Виталию Миколенко нужно улучшить свои знания английского языка.

"Важно понять, что клуб подписал молодых игроков, но оба уже конкурентоспособны. У них правильное настроение, они знают, что такое играть за сборную, знают, что такое победа в больших дерби". Об этом сообщает Sportanalytic.com.

"Мы шутим с Виталием, как он может улучшить свой английский, общаясь с шотландцем Паттерсоном", - сказал Бенитес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Миколенко избавится от главного конкурента в "Эвертоне"

Виталий Миколенко перешел в "Эвертон" 1 января. Сумма трансфера составила €23 млн. Ранее Миколенко жаловался, что никто его не называет по имени.