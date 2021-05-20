Тренер чемпионов умер через шесть лет после триумфа

11 июня в Риме стартует чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем победителей предыдущих первенств. Тринадцатый по счету чемпионат Европы на полях Швейцарии и Австрии в 2008 году выиграла сборная Испании.

Во второй раз в истории первенство Европы решили разыграть в двух странах. На этот раз хозяевами выбрали Австрию и Швейцарию. Необычно крупными были отборочные группы. В каждой соревновались по семь - восемь команд. Первые двое получали прямые путевки на Евро.

Украинская сборная выступала во второй группе. Тренер Олег Блохин окончательно потерял управление командой. Да и сам наставник думал только о предстоящем многомиллионном контракте с "Москвой". В итоге - позорное четвертое место и поражение от французов, итальянцев, шотландцев и литовцев. Группу выиграла Италия, а вторую путевку получила Франция.

И вот наступило лето 2008 года. В первой группе интрига продолжалась до последнего тура. Первую путевку в четвертьфинал, правда, легко выиграли португальцы, победившие чехов и турок и в последней игре уступившие хозяевам. Судьба второго места решалась в очной встрече Чехии и Турции. Чехи на 75-ой минуте вели - 2:0, но сумели пропустить три гола за 15 минут и опустились на последнее место.

Тренер Олег Блохин думал только о предстоящем многомиллионном контракте с "Москвой"

Вторую группу триумфально выиграли хорваты. Три победы, в частности над немцами - 2:1. Будущие вице-чемпионы - немцы - по очереди выиграли у поляков и австрийцев.

Главным фаворитом по ходу первенства стала сборная Нидерландов. В третьей группе голландцы поочередно разгромили сборные Италии - 3:0 и Франции - 4:1. На заключительную игру против Румынии вышли запасные и легко переиграли соперников - 2:0. Итальянцы со скрипом, благодаря победе Нидерландов над Румынией, завоевали выход в четвертьфинал, одолев в последнем матче Францию - 2:0. Румыны заняли третье место в группе, имея в активе две ничьи с итальянцами и французами. Франция - только четвертое.

В четвертой группе безоговорочными фаворитами были испанцы: три победы в трех матчах. Судьба второй путевки решалась в противостоянии русских и шведов. Восточные соседи Украины победили - 2:0 и впервые в истории России сумели выйти из группы. Мальчиками для битья оказались греки - ноль очков.

Испания много забивала на полях Евро-2008. Фото: Reuters

В первом четвертьфинале Германия победила Португалию - 3:2. Причем победа воспитанников Йоахима Лева не вызывала сомнений. Немцы вели - 2:0, 3:1.

Класнич забил гол на 119-ой минуте, и хорваты мысленно уже были в полуфинале

Настоящим триллером стал матч между Хорватией и Турцией. Класнич забил гол на 119-ой минуте, и хорваты мысленно уже были в полуфинале. Но на 122-ой за несколько секунд до окончания игры турки отыгрались. Отличился Семих Шентюрк. Пенальти расстроены хорваты били попало - 1:3.

На еще большую неожиданность сподобились россияне под руководством нидерландского тренера Гуса Хиддинка. В матче с Голландией Роман Павлюченко открыл счет на 56-ой минуте. Чрезвычайными усилиями фавориты спаслись на 86-ой минуте. Отличился Ван Нистелрой. Однако на 111-ой и 116-ой минутах Торбинский и Аршавин добили Нидерланды - 3: 1. 700 тысяч россиян вышли на празднование в Москве. Что интересно, в некоторых городах Украины успех россиян отмечали не менее громко. В Кропивницком даже дошло до стрельбы между обывателями и фанатами россиян.

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Испанцы только в серии пенальти победили итальянцев. Основное время завершилось вничью - 0:0.

Полуфиналы сенсаций не принесли. Хотя турки едва не довели дело в матче с Германией до дополнительного времени. Сборная Турции выиграла 1:0 после гола Борала и уступала 1:2 после "выстрелов" Швайнштайгера и Клозе. Спаситель Шентюрк подарил надежду, сравняв счет на 86-ой минуте. Однако Филипп Лам на 90-ой развеял все надежды Турции - 3:2.

Сборная России держалась против Испании 52-ой минуты. После того Испания отличилась трижды - 3:0.

Финальный матч был напряженным. Но немцы не сдержали Фернандо Торреса на 33-й минуте. До этого он успел попасть в штангу. 1:0 - и Испания во второй раз за 44 года стала чемпионом Европы.

Испанцы не знали, что впереди у них много побед. Фото: Reuters

Рассказываем о судьбе победителей.

Голкипер Икер Касильяс еще семь долгих лет после Евро защищал цвета "Реала" и сборной. Стал чемпионом мира-2010 и еще раз выиграл Евро в 2012. Потеряв железное место в основе, неожиданно перебрался в "Порту". Установил несколько рекордов - по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов - 167 и по количеству сухих игр - 57. 1 мая 2019 перенес инфаркт на тренировочной базе. Мужа горячо поддерживала жена - бывшая журналистка Сара Карбонеро. Хотя и сама была больна раком. 12 марта этого года звездная пара неожиданно заявила о разводе.

Рекордсмен сборной по количеству сыгранных матчей (178) защитник Серхио Рамос с 2005 года и по сей день играет за один клуб - мадридский "Реал". Сейчас продолжаются бесконечные переговоры о продлении контракта. Не пропустил со сборной ни одного крупного турнира. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы, четырехкратный победитель Лиги чемпионов. Забил более 100 голов за "Реал". Спас финальный матч с "Атлетико" в 2014 году, переведя его в овертайм, где королевский клуб одержал победу.

В Кропивницком даже дошло до стрельбы между обывателями и фанатами россиян

Защитник Карлос Марчена после Евро два года еще отбегал за родную "Валенсию" и впоследствии по паре сезонов за "Вильярреал" и "Депортиво". Со сборной попрощался в 2011 году. Сыграл за главную команду более 50 матчей без поражений. Сейчас работает ассистентом главного тренера в сборной.

С уходом Карлеса Пуйоля потихоньку закатилась звезда сборной Испании. Легендарный защитник "Барселоны" сыграл за сборную 100 матчей, выиграл все титулы, начиная с 2008 года. Только Евро в Украине 2012 пропустил из-за травмы. Шесть раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, трижды - Лигу чемпионов. Разошелся с одной моделью и женился на другой. Воспитывает двух дочерей.

Жоан Капдевилья до 2011 года играл за "Вильярреал". Потом еще год защищал цвета "Бенфики" и два - "Эспаньола". Постепенно дошел до бельгийского "Льерса" и колумбийской "Санта-Колома". Карьеру в сборной закончил в 2011 году, успев стать чемпионом мира-2010.

Маркос Сенна как перебрался из Бразилии в Испанию в 2002 году, так и выступал здесь до 2013 года. В том году перебрался из неизменного "Вильярреала" в нью-йоркский "Космос". За сборную не играл после Евро-2008. Сейчас работает чиновником в родном "Вильярреале".

Атакующий полузащитник Андрес Иньеста был звездой самой величины и в сборной, и в "Барселоне". Десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов. 16 лет играл за сборную. Дважды выиграл Евро и раз - Кубок мира. Автор единственного победного мяча в финале с Нидерландами. Перебрался в Японию, где играет за "Кобе". В этом году у него заканчивается трехлетний контракт с клубом на 90 миллионов евро.

Хави - звездный напарник Иньесты по "Барселоне". Лучший игрок Евро-2008. Выиграл все титулы и партнеры по команде - Кубок мира, два Евро, четыре Лиги чемпионов. . Сыграл за сборную 131 матч. Выступал за сборную и "Барселону" до 2015 года. Еще четыре года провел в Катаре. Сейчас тренирует "Аль-Садд" из Катара.

Полузащитник Сеск Фабрегас до сих пор играет за "Монако". Хотя лучшие годы провел в Англии - "Арсенале" и "Челси". Три года защищал цвета "Барселоны". За сборную играл в Евро-2016. Успел стать чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Лучшие годы Давида Сильвы прошли в "Манчестер Сити", где он сыграл полное десятилетие - с 2010 по 2020. А до этого выступал за "Валенсию" и даже проиграл киевскому "Динамо". Последний клуб Сильвы - "Реал Сосьедад". Был чемпионом мира и двукратным победителем континентального первенства.

Как раз накануне Евро в 2007 году нападающий Фернандо Торрес перебрался в Англию в знаменитый "Ливерпуль". Непосредственно на самом чемпионате Фернандо стал автором решающего мяча в ворота Германии в финальном матче. Четыре сезона в "Ливерпуле" - вершина карьеры "Эль-Ниньо". Затем последовал спад. В "Челси" был уже не тот Торрес. Проблеск надежды произошел во время возвращения в родной "Атлетико" уже на финише карьеры.

В сборной все шло тоже не лучшим образом. Блестящее выступление на Кубке мира-2006 и прекрасное Евро-2008 изменились кошмаром на полях ЮАР - ни одного мяча. Но в Польше и Украине в 2012 году Фернандо забил три мяча. Завершил карьеру в сборной в 2014, когда Испания уже ничего не выигрывала.

Тренер Луис Арагонес сразу после Евро попрощался со сборной. Его звали в разные концы мира - от Мексики до Турции. Но Луис всем отказал. Пожалуй, правильно сделал. Жить тренеру оставалось неполных 6 лет. Он умер 1 февраля 2014 в Мадриде.

Через четыре года сборная Испании снова пробилась в финал Евро. В решающем матче в Киеве испанцы разгромили сборную Италии - 4:0. Это был последний крупный успех "Фурии рохи".