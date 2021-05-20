Тренер чемпионов умер через шесть лет после триумфа

 
Ексклюзивы
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 891
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 495
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 252
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 396
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 693
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 540
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Программу субсидий будут снова менять - экономист объяснил причину
Просмотров: 684
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Степанова списали. Теперь очередь Ляшко
Просмотров: 306
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
2 Просмотров: 450
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 279
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
Тренер чемпионов умер через шесть лет после триумфа
Тренер чемпионов умер через шесть лет после триумфа
Леброн Джеймс фантастическим трехочковым принес своей команде победу
Леброн Джеймс фантастическим трехочковым принес своей команде победу
Шевченко показал, как нужно подтягиваться игрокам сборной Украины
Шевченко показал, как нужно подтягиваться игрокам сборной Украины
"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА
"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА
Определили обладателя Кубка Франции
Определили обладателя Кубка Франции
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 900
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 225
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 279
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
21 мая 2021
Просмотров: 180
Чому нам потрібен Стефаник?
"Любив свою дорогу, не сходив з неї ніколи. У днину вона була безконечна, як промінь сонця, а вночі над нею всі звізди ночували. Земля цвила і ...
суббота, 22 мая 2021 21:00

Тренер чемпионов умер через шесть лет после триумфа

  Комментировать

11 июня в Риме стартует чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем победителей предыдущих первенств. Тринадцатый по счету чемпионат Европы на полях Швейцарии и Австрии в 2008 году выиграла сборная Испании.

Во второй раз в истории первенство Европы решили разыграть в двух странах. На этот раз хозяевами выбрали Австрию и Швейцарию. Необычно крупными были отборочные группы. В каждой соревновались по семь - восемь команд. Первые двое получали прямые путевки на Евро.

Украинская сборная выступала во второй группе. Тренер Олег Блохин окончательно потерял управление командой. Да и сам наставник думал только о предстоящем многомиллионном контракте с "Москвой". В итоге - позорное четвертое место и поражение от французов, итальянцев, шотландцев и литовцев. Группу выиграла Италия, а вторую путевку получила Франция.

И вот наступило лето 2008 года. В первой группе интрига продолжалась до последнего тура. Первую путевку в четвертьфинал, правда, легко выиграли португальцы, победившие чехов и турок и в последней игре уступившие хозяевам. Судьба второго места решалась в очной встрече Чехии и Турции. Чехи на 75-ой минуте вели - 2:0, но сумели пропустить три гола за 15 минут и опустились на последнее место.

Тренер Олег Блохин думал только о предстоящем многомиллионном контракте с "Москвой"

Вторую группу триумфально выиграли хорваты. Три победы, в частности над немцами - 2:1. Будущие вице-чемпионы - немцы - по очереди выиграли у поляков и австрийцев.

Главным фаворитом по ходу первенства стала сборная Нидерландов. В третьей группе голландцы поочередно разгромили сборные Италии - 3:0 и Франции - 4:1. На заключительную игру против Румынии вышли запасные и легко переиграли соперников - 2:0. Итальянцы со скрипом, благодаря победе Нидерландов над Румынией, завоевали выход в четвертьфинал, одолев в последнем матче Францию - 2:0. Румыны заняли третье место в группе, имея в активе две ничьи с итальянцами и французами. Франция - только четвертое.

В четвертой группе безоговорочными фаворитами были испанцы: три победы в трех матчах. Судьба второй путевки решалась в противостоянии русских и шведов. Восточные соседи Украины победили - 2:0 и впервые в истории России сумели выйти из группы. Мальчиками для битья оказались греки - ноль очков.

  Испания много забивала на полях Евро-2008. Фото: Reuters
Испания много забивала на полях Евро-2008. Фото: Reuters

В первом четвертьфинале Германия победила Португалию - 3:2. Причем победа воспитанников Йоахима Лева не вызывала сомнений. Немцы вели - 2:0, 3:1.

Класнич забил гол на 119-ой минуте, и хорваты мысленно уже были в полуфинале

Настоящим триллером стал матч между Хорватией и Турцией. Класнич забил гол на 119-ой минуте, и хорваты мысленно уже были в полуфинале. Но на 122-ой за несколько секунд до окончания игры турки отыгрались. Отличился Семих Шентюрк. Пенальти расстроены хорваты били попало - 1:3.

На еще большую неожиданность сподобились россияне под руководством нидерландского тренера Гуса Хиддинка. В матче с Голландией Роман Павлюченко открыл счет на 56-ой минуте. Чрезвычайными усилиями фавориты спаслись на 86-ой минуте. Отличился Ван Нистелрой. Однако на 111-ой и 116-ой минутах Торбинский и Аршавин добили Нидерланды - 3: 1. 700 тысяч россиян вышли на празднование в Москве. Что интересно, в некоторых городах Украины успех россиян отмечали не менее громко. В Кропивницком даже дошло до стрельбы между обывателями и фанатами россиян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Немец Рехагель сделал из Греции чемпиона Европы

Испанцы только в серии пенальти победили итальянцев. Основное время завершилось вничью - 0:0.

Полуфиналы сенсаций не принесли. Хотя турки едва не довели дело в матче с Германией до дополнительного времени. Сборная Турции выиграла 1:0 после гола Борала и уступала 1:2 после "выстрелов" Швайнштайгера и Клозе. Спаситель Шентюрк подарил надежду, сравняв счет на 86-ой минуте. Однако Филипп Лам на 90-ой развеял все надежды Турции - 3:2.

Сборная России держалась против Испании 52-ой минуты. После того Испания отличилась трижды - 3:0.

Финальный матч был напряженным. Но немцы не сдержали Фернандо Торреса на 33-й минуте. До этого он успел попасть в штангу. 1:0 - и Испания во второй раз за 44 года стала чемпионом Европы.

  Испанцы не знали, что впереди у них много побед. Фото: Reuters
Испанцы не знали, что впереди у них много побед. Фото: Reuters

Рассказываем о судьбе победителей.

Голкипер Икер Касильяс еще семь долгих лет после Евро защищал цвета "Реала" и сборной. Стал чемпионом мира-2010 и еще раз выиграл Евро в 2012. Потеряв железное место в основе, неожиданно перебрался в "Порту". Установил несколько рекордов - по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов - 167 и по количеству сухих игр - 57. 1 мая 2019 перенес инфаркт на тренировочной базе. Мужа горячо поддерживала жена - бывшая журналистка Сара Карбонеро. Хотя и сама была больна раком. 12 марта этого года звездная пара неожиданно заявила о разводе.

Рекордсмен сборной по количеству сыгранных матчей (178) защитник Серхио Рамос с 2005 года и по сей день играет за один клуб - мадридский "Реал". Сейчас продолжаются бесконечные переговоры о продлении контракта. Не пропустил со сборной ни одного крупного турнира. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы, четырехкратный победитель Лиги чемпионов. Забил более 100 голов за "Реал". Спас финальный матч с "Атлетико" в 2014 году, переведя его в овертайм, где королевский клуб одержал победу.

В Кропивницком даже дошло до стрельбы между обывателями и фанатами россиян

Защитник Карлос Марчена после Евро два года еще отбегал за родную "Валенсию" и впоследствии по паре сезонов за "Вильярреал" и "Депортиво". Со сборной попрощался в 2011 году. Сыграл за главную команду более 50 матчей без поражений. Сейчас работает ассистентом главного тренера в сборной.

С уходом Карлеса Пуйоля потихоньку закатилась звезда сборной Испании. Легендарный защитник "Барселоны" сыграл за сборную 100 матчей, выиграл все титулы, начиная с 2008 года. Только Евро в Украине 2012 пропустил из-за травмы. Шесть раз выигрывал чемпионат и Суперкубок Испании, трижды - Лигу чемпионов. Разошелся с одной моделью и женился на другой. Воспитывает двух дочерей.

Жоан Капдевилья до 2011 года играл за "Вильярреал". Потом еще год защищал цвета "Бенфики" и два - "Эспаньола". Постепенно дошел до бельгийского "Льерса" и колумбийской "Санта-Колома". Карьеру в сборной закончил в 2011 году, успев стать чемпионом мира-2010.

Маркос Сенна как перебрался из Бразилии в Испанию в 2002 году, так и выступал здесь до 2013 года. В том году перебрался из неизменного "Вильярреала" в нью-йоркский "Космос". За сборную не играл после Евро-2008. Сейчас работает чиновником в родном "Вильярреале".

Атакующий полузащитник Андрес Иньеста был звездой самой величины и в сборной, и в "Барселоне". Десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов. 16 лет играл за сборную. Дважды выиграл Евро и раз - Кубок мира. Автор единственного победного мяча в финале с Нидерландами. Перебрался в Японию, где играет за "Кобе". В этом году у него заканчивается трехлетний контракт с клубом на 90 миллионов евро.

Хави - звездный напарник Иньесты по "Барселоне". Лучший игрок Евро-2008. Выиграл все титулы и партнеры по команде - Кубок мира, два Евро, четыре Лиги чемпионов. . Сыграл за сборную 131 матч. Выступал за сборную и "Барселону" до 2015 года. Еще четыре года провел в Катаре. Сейчас тренирует "Аль-Садд" из Катара.

Полузащитник Сеск Фабрегас до сих пор играет за "Монако". Хотя лучшие годы провел в Англии - "Арсенале" и "Челси". Три года защищал цвета "Барселоны". За сборную играл в Евро-2016. Успел стать чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Лучшие годы Давида Сильвы прошли в "Манчестер Сити", где он сыграл полное десятилетие - с 2010 по 2020. А до этого выступал за "Валенсию" и даже проиграл киевскому "Динамо". Последний клуб Сильвы - "Реал Сосьедад". Был чемпионом мира и двукратным победителем континентального первенства.

Как раз накануне Евро в 2007 году нападающий Фернандо Торрес перебрался в Англию в знаменитый "Ливерпуль". Непосредственно на самом чемпионате Фернандо стал автором решающего мяча в ворота Германии в финальном матче. Четыре сезона в "Ливерпуле" - вершина карьеры "Эль-Ниньо". Затем последовал спад. В "Челси" был уже не тот Торрес. Проблеск надежды произошел во время возвращения в родной "Атлетико" уже на финише карьеры.
В сборной все шло тоже не лучшим образом. Блестящее выступление на Кубке мира-2006 и прекрасное Евро-2008 изменились кошмаром на полях ЮАР - ни одного мяча. Но в Польше и Украине в 2012 году Фернандо забил три мяча. Завершил карьеру в сборной в 2014, когда Испания уже ничего не выигрывала.

Тренер Луис Арагонес сразу после Евро попрощался со сборной. Его звали в разные концы мира - от Мексики до Турции. Но Луис всем отказал. Пожалуй, правильно сделал. Жить тренеру оставалось неполных 6 лет. Он умер 1 февраля 2014 в Мадриде.

Через четыре года сборная Испании снова пробилась в финал Евро. В решающем матче в Киеве испанцы разгромили сборную Италии - 4:0. Это был последний крупный успех "Фурии рохи".

Автор: Юрий Стригун
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тренер чемпионов умер через шесть лет после триумфа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
мая

Поэта задержали после выступления у памятника Шевченко

Украинский язык зазвучал в величественном храме

В Украине возбудили уголовное дело по факту геноцида

Террорист-смертник хотел мести, поскольку "американцы убивают детей в Сирии"

Похороны композитора стали массовой акцией

Гроб поэта на берег везли запряженные в повозку люди

В католической стране на референдуме разрешили однополые браки

Самое читаемое
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему
 Просмотров: 14013
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
Дорофеева задрала платье, а пышногрудая велосипедистка позировала голой - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 12114
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет
Приметы 22 мая: какой некрасивый поступок впустит в семью беду на семь лет Просмотров: 4374
Букмекеры назвали победителя Евровидения-2021
Букмекеры назвали победителя Евровидения-2021
 Просмотров: 3258
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
14-летнего парня замучили и выбросили на рельсы. Следствие поставило точку в резонансном деле
 Просмотров: 2709
Спорт
Определился чемпион Испании
Определился чемпион Испании Просмотров: 81
Романчук одержал вторую победу на чемпионате Европы по плаванию
Романчук одержал вторую победу на чемпионате Европы по плаванию Просмотров: 81
Украинец выиграл "золото" на чемпионате Европы по каратэ
Украинец выиграл "золото" на чемпионате Европы по каратэ Просмотров: 333
Реброву предложили возглавить турецкий гранд
Реброву предложили возглавить турецкий гранд Просмотров: 396
Суркис назвал сумму, которую потратил на "Динамо"
Суркис назвал сумму, которую потратил на "Динамо" Просмотров: 441
Больше всего комментируют
5
Стерненка могут вернуть в СИЗО - активисты готовят новый поход на Банковую
4
"Это просто отвратительно" - женщина обругала парад вышиванок в своем городе
3
Зеленский держится за Ермака. Какая причина
2
Зеленский и олигархи: если сказал "А" - говори "Б"
1
Шевченко показал, как нужно подтягиваться игрокам сборной Украины
Голосов: 1011
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть