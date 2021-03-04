Тренер "Челси" учился на матчах Лобановского

Тухель возглавил "Челси" середине сезона. Фото: Gettyimages.com

Наставник "Челси" Томас Тухель рассказал, что учился тренерскому делу на примере матчей "Динамо" Валерия Лобановского.

Тухель вспомнил о своем становлении в качестве тренера.

"Отец, без сомнения, - мой пример для подражания. Он передал мне страсть к тренерской работе, поскольку сам занимался этим ремеслом.

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Кроме того, в Штутгарте меня научили, что успех зависит от внимания к мелочам и трудолюбия, а не только от таланта и страсти. Когда я был футболистом, то многое взял от Ральфа Рангника. Он показал нам видео с матчами "Пармы" и киевского "Динамо" и заставил играть в таком же стиле. Это один из аспектов, что повлиял на мою карьеру. Это было действительно что-то революционное", - рассказал немец в интервью ITASportPress.

Томас Тухель возглавил "Челси" в начале 2021 года. До этого он работал с ПСЖ, "Боруссией" Дортмунд и "Кельном". В текущем сезоне АПЛ "Челси" занимает 5-е место, отставая от лидера МС на 19 очков.