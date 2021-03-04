Тренер "Челси" учился на матчах Лобановского

 
Ексклюзивы
1/5
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 144
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 333
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2 Просмотров: 2457
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 558
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1279
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1503
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1566
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5832
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 2034
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1827
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
Как Луческу прогнал оператора
Как Луческу прогнал оператора
Шабанов опозорился в Польше
Шабанов опозорился в Польше
Каштру "вылетел" от "Агробизнеса", а Лобановский - от "Спартака"
Каштру "вылетел" от "Агробизнеса", а Лобановский - от "Спартака"
"Аталанта" разгромила аутсайдера чемпионата Италии
"Аталанта" разгромила аутсайдера чемпионата Италии
Свитолина удачно начала турнир в Дохе
Свитолина удачно начала турнир в Дохе
Интервью
1/5
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Просмотров: 243
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 936
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 603
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 360
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1881
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 1062
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
четверг, 04 марта 2021 14:22

Тренер "Челси" учился на матчах Лобановского

  Комментировать
Тренер &quot;Челси&quot; учился на матчах Лобановского
Тухель возглавил "Челси" середине сезона. Фото: Gettyimages.com

Наставник "Челси" Томас Тухель рассказал, что учился тренерскому делу на примере матчей "Динамо" Валерия Лобановского.

Тухель вспомнил о своем становлении в качестве тренера.

"Отец, без сомнения, - мой пример для подражания. Он передал мне страсть к тренерской работе, поскольку сам занимался этим ремеслом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каштру "вылетел" от "Агробизнеса", а Лобановский - от "Спартака"

Кроме того, в Штутгарте меня научили, что успех зависит от внимания к мелочам и трудолюбия, а не только от таланта и страсти. Когда я был футболистом, то многое взял от Ральфа Рангника. Он показал нам видео с матчами "Пармы" и киевского "Динамо" и заставил играть в таком же стиле. Это один из аспектов, что повлиял на мою карьеру. Это было действительно что-то революционное", - рассказал немец в интервью ITASportPress.

Томас Тухель возглавил "Челси" в начале 2021 года. До этого он работал с ПСЖ, "Боруссией" Дортмунд и "Кельном".

В текущем сезоне АПЛ "Челси" занимает 5-е место, отставая от лидера МС на 19 очков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тренер "Челси" учился на матчах Лобановского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Мультфильм спас студию от банкротства

Начали производство карманных транзисторных приемников

Погиб художник, который нарисовал деньги УПА

К власти пришел потомок короля Руси

Увеличили количество предметов с украинским языком преподавания

Микрофон продали за 1 млн 392 тыс. грн

"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах

Концерты The Beatles пикетировали члены Ку-клукс-клана

Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

Самое читаемое
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 19161
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 10467
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 9774
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
Гроб с телом Чарли Чаплина нашли на пшеничном поле
5
 Просмотров: 6867
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 6084
Спорт
Как Луческу прогнал оператора
Как Луческу прогнал оператора
 Просмотров: 117
"Динамо" дозаявило игрока с чемпионата России
"Динамо" дозаявило игрока с чемпионата России Просмотров: 225
Ломаченко договорился о бое с американцем
Ломаченко договорился о бое с американцем Просмотров: 306
Шабанов опозорился в Польше
Шабанов опозорился в Польше
 Просмотров: 639
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Украины Просмотров: 459
Больше всего комментируют
4
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
2
Зеленский может создать новую партию
2
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
2
Режим тишины - всё. Военные будут зеркально отвечать на обстрелы оккупантов
Голосов: 139
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть