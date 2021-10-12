Тренер Боснии и Герцеговины хочет испортить статистику сборной Украины во Львове

Ивайло Петев возглавил сборную Боснии и Герцоґовины в 2021 году. Фото: KAZFOOTBALL.KZ

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился ожиданиями от матча против Украины в квалификации к Кубку мира.

Боснийцы приехали во Львов за положительным результатом.

"Была хорошая подготовка. Важно показать хорошую игру и получить одно или три очка.

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Приятно, что в команде хорошая атмосфера, есть гармония в отношениях. Один за всех и все за одного. Но мы можем играть лучше, качественнее и исправить ошибки, которые мы допускали раньше.

Знаю, что во Львове - счастливый стадион для Украины. Надеюсь, что мы поломаем эту статистику. Нас ждет тяжелый матч. Все зависит от того как мы подойдем к игре, от газона.

Давление, адреналин всегда есть. Надо выйти и сыграть хорошо. Команда должна быть максимально сосредоточена и ориентирована на победу ", - цитирует тренера боснийцев УАФ.

Поединок между Украиной и Боснией и Герцеговиной пройдет на "Арене Львов" 12 октября. Начало игры в 21:45. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте.

Команда Петева занимает третье место в отборочной группе, отставая от Украины на два очка. При этом боснийцы сыграли на один матч меньше. Финляндия - четвертая. Лидирует в группе D Франция.