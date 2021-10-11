Петраков отказался комментировать конфликт с Малиновским

Александр Петраков более десяти лет работает в системе сборных Украины. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков ответил на вопросы журналистов перед матчем отбора к Кубку мира против боснийцев.

Наставник украинцев отказался комментировать конфликт с игроком "Аталанты" Русланом Малиновским.

"У нас все хорошо. Потерь нет.

Малиновский? Без комментариев.

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Я не смотрел Боснию и Герцеговину. Был занят Финляндией. А когда уже сели в самолет - мне дали информацию о боснийцах. Я прочитал, посмотрел последний матч с Казахстаном, также игру с Францией. Мне предоставили различные материалы. Вчера перед тренировкой мы минут 20 посмотрели нарезки, сегодня у нас теоретическое занятие.

Ребят не надо мотивировать. Мы ехали, вспоминали, как я их раньше мотивировал, в 2010-м. Вот тогда, когда они были маленькие, их надо было мотивировать, а сейчас они уже опытные игроки, уже не надо ничего говорить. Они сами все знают. Мы не можем играть даже на ничью ", - сказал на пресс-конференции Александр Петраков.

Матч Украина - Босния и Герцеговина состоится 12 октября в 21:45 на "Арене Львов". Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте. Сборная Украины занимает второе место в группе. Команда Александра Петракова на четыре очка отстает от Франции и на одно очко опережает боснийцев.