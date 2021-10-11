Почему Украина победит Боснию и Герцоговину

Эдин Джеко летом перешел из "Ромы" в "Интер". Фото: Reuters

12 октября сборная Украины сыграет в матче седьмого тура квалификации Кубка мира против Боснии и Герцеговины.

Что нужно знать о сопернике украинцев?

Прямой конкурент. Украинцы и боснийцы являются главными претендентами на второе место в группе. Команды проведут два матча. Украина впереди на одно очко, но Босния имеет игру в запасе.

Потеря лидеров. Ведущие игроки середины поля Мирол Пьянич и Раде Крунич травмированы. Также не помогут боснийцам во Львове Дарко Тодорович с "Ахмада", Марк Михйоевич с "Газентепа", Стипе Ловрич с "Ференцвароша" и Маттео Сушич. Положительный тест на ковид сдал защитник "Партизана" Синиша Самичанин.

Тактика похожа на украинскую. Боснийцы также играют в три защитника, два опорника, но у команды Ивайшло Петева играет в два чистых форварда.

Боснийцы тактически похожи на сборную Украины

Угроза от Джеко. Форвард "Интера" главная ударная сила и капитан боснийцев. В свои 35 лет он вожак и лидер.

Фланговый и силовой футбол. Босния и Герцеговина не задерживает мяч в середине поля. Пытается прессинговать соперника и делает ставку на фланговые атаки, которые завершается навесами или прострелами, которые ориентированны на силовых и высоких нападающих. Нужно быть осторожным при стандартах.

Почему Украина победит. Боснийцы имеют весомые кадровые потери и не имеют такой длины скамейки запасных, как в Украине. Класс игроков ниже, чем в Украине. Для команды Петракова победа откроет прямую путевку на второе место. Босния провела тяжелый матч в Казахстане на искусственном поле, поэтому физически не должны быть готовы провести весь матч. Плюс пидтирка болельщиков во Львове должен делать свое дело.

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Матч Украина-Босния Герцеговина начнется в 21:45. Отчет об игре и онлайн-трансляцию читайте на нашем сайте. Лидером нашей группы является Франция, как 12 очков. На четыре отстает Украины, а боснийцы с шестью очками на третьем месте.