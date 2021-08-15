Тренер "Бенфики" прокомментировал игру Яремчука

Яремчук феерично дебютировал в чемпионате Португалии. Фото: "Бенфика"

Тренер "Бенфики" Жорже Жезус прокомментировал игру украинского нападающего Романа Яремчука в матче чемпионата Португалии против "аруку". Украинец забил гол и отдал голевую передачу. На нем заработал красную карточку вратарь соперника.

"За это время он показал, что ему не нужно много моментов для гола, и ему не нужно много возможностей, чтобы сделать замечательную передачу. Разница между обычными игроками и нападающими есть. Яремчук показал нам в эти минуты, что он понимает игру. Он номер 9, он нападающий, бомбардир, и именно через эти качества мы его подписали.

Он дал мне понять, что я могу рассчитывать на него в следующих играх. Постепенно он лучше начинает понимать партнеров. Для этого нужно много тренировок. Мы этим очень довольны. Он хорошо интегрируется, когда я заменил его, он сказал мне, что не очень устал ", - сказал Жезус.

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На старте сезона "Бенфика" получила четыре победы. Две - в стартовых матчах чемпионата Португалии, а еще две - в Лиге чемпионов над московским "Спартаком". Яремчук пришел в "Бенфику" из бельгийского "Гента".