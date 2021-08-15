Тренер "Бенфики" прокомментировал игру Яремчука

 
Ексклюзивы
1/5
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
"Евроинтеграция – это создать европейские условия в Украине" - политолог
Просмотров: 117
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
В стиле Рэмбо: как Зеленский ездил на военные учения и что делал на этой неделе
Просмотров: 1530
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Пока "бегал" - задушил еще одного: задержали подозреваемого в убийстве предпринимателя
Просмотров: 1296
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Порошенко у костра, Аваков на берегу в Италии, Арахамия за диджейским пультом – что делают политики в отпусках
Просмотров: 1629
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
"Кориандровый мажут на хлеб и присыпают ягодами" - яркие фото с медовой ярмарки
Просмотров: 270
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
ДТП с оперативниками: имена погибших и видео с места трагедии
Просмотров: 1566
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
1 Просмотров: 4230
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 315
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 252
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 909
Фото
Все фото
4
5
8
6
7
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Тимановськая продала свою медаль из-за Лукашенко
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Видео
Все видео
Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре
Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре
"Реал" разгромил "Алавес" с дублем Бензема
"Реал" разгромил "Алавес" с дублем Бензема
Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде
Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде
Яремчук забил гол и отдал пас в первом матче чемпионата Португалии
Яремчук забил гол и отдал пас в первом матче чемпионата Португалии
Игра в одни ворота: почему "Интер" разгромил "Динамо"
Игра в одни ворота: почему "Интер" разгромил "Динамо"
Интервью
1/5
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
2 Просмотров: 315
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 126
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 315
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
"Уникальный инструмент" – как сделать государственные предприятия прибыльными
Просмотров: 252
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 423
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 468
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
воскресенье, 15 августа 2021 11:47

Тренер "Бенфики" прокомментировал игру Яремчука

  Комментировать
Тренер &quot;Бенфики&quot; прокомментировал игру Яремчука
Яремчук феерично дебютировал в чемпионате Португалии. Фото: "Бенфика"

Тренер "Бенфики" Жорже Жезус прокомментировал игру украинского нападающего Романа Яремчука в матче чемпионата Португалии против "аруку". Украинец забил гол и отдал голевую передачу. На нем заработал красную карточку вратарь соперника.

"За это время он показал, что ему не нужно много моментов для гола, и ему не нужно много возможностей, чтобы сделать замечательную передачу. Разница между обычными игроками и нападающими есть. Яремчук показал нам в эти минуты, что он понимает игру. Он номер 9, он нападающий, бомбардир, и именно через эти качества мы его подписали.

Он дал мне понять, что я могу рассчитывать на него в следующих играх. Постепенно он лучше начинает понимать партнеров. Для этого нужно много тренировок. Мы этим очень довольны. Он хорошо интегрируется, когда я заменил его, он сказал мне, что не очень устал ", - сказал Жезус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Яремчук забил гол и отдал пас в первом матче чемпионата Португалии

На старте сезона "Бенфика" получила четыре победы. Две - в стартовых матчах чемпионата Португалии, а еще две - в Лиге чемпионов над московским "Спартаком". Яремчук пришел в "Бенфику" из бельгийского "Гента".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тренер "Бенфики" прокомментировал игру Яремчука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
августа

Начали возводить самую знаменитую стену в мире

Самое читаемое
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
Изгибы жены Гордона, пышный бюст Бужинской и топлесс от белорусской модели - чем щеголяют звезды
10
 1 Просмотров: 11529
&quot;Лишить гражданства&quot; - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
"Лишить гражданства" - украинцы отреагировали на обращение Зеленского к жителям ОРДЛО
5
 1 Просмотров: 4230
&quot;Ноги от ушей&quot; - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
"Ноги от ушей" - Каменских показала шикарную фигуру в ультракоротком платье
3
 Просмотров: 4212
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
12
 5 Просмотров: 3348
&quot;У нас потрясающий секс&quot; - пенсионерка обручилась с младшим на 37 лет парнем
"У нас потрясающий секс" - пенсионерка обручилась с младшим на 37 лет парнем
3
 Просмотров: 3276
Спорт
В Бельгии Яремчук потерял несколько лет своей карьеры – фанаты "Бенфики"
В Бельгии Яремчук потерял несколько лет своей карьеры – фанаты "Бенфики" Просмотров: 36
Моуринью покупает форварда "Челси"
Моуринью покупает форварда "Челси" Просмотров: 198
Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре
Холанд перестрелял Левандовского в стартовом туре
 Просмотров: 306
"Реал" разгромил "Алавес" с дублем Бензема
"Реал" разгромил "Алавес" с дублем Бензема
 Просмотров: 153
Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде
Боец нокаутировал соперника на 10-ой секунде
 Просмотров: 1296
Больше всего комментируют
9
На президентских выборах Кличко может стать серьезным конкурентом для других кандидатов - социолог
8
Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ
7
Власть ставила памятник каждому предателю - Влада ставила монумент кожному зраднику - Ющенко
5
Произошли столкновения Нацкорпуса с силовиками под Офисом президента
2
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Голосов: 67
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть