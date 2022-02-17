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четверг, 17 февраля 2022 11:47

Тренер "Аталанты" раскритиковал Малиновского

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Тренер &quot;Аталанты&quot; раскритиковал Малиновского
Руслан Малиновский стал одним из лидеров "Аталанты". Фото: ФК "Аталанта"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини раскритиковал одного из лидеров сборной Украины Руслана Малиновского. По словам наставника "бергамасков", украинскому полузащитнику не хватает стабильности.

Гасперини поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против "Олимпиакоса".

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"Это европейский матч, даже если это не Лига чемпионов. Такие события престижны, игра м сильными командами. Три года в ЛЧ нас к этому приучили.

Победа в Лиге Европы? Не думаю, что с нашей стороны корректно говорить об этом. В Италии много команд, которые не могут попасть в еврокубки. Єта игра важна для нас. "Аталанта" будет играть с командой-лидером своего чемпионата.

Станет ли Малиновский ключом к победе над "Олимпиакосом"? Руслан выдал отличный отрезок в матче с "Ювентусом", но предыдущие встречи были не лучшими. Для нас все игроки важны, сложно говорить о каком-нибудь рейтинге", - цитирует Гасперини Tutto Atalanta.

Руслан Малиновский выступает за "Аталанту" с лета 2019 года. За єто время украинец стал одним из лидеров команды из Бергамо.
Матч "Олимпиакос" - "Аталанта" состоится 17 февраля. Начало игры в 22:00.

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Дата
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