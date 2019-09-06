Тренер английской команды потерял палец на руке из-за футбола

Главный тренер английской команды "хайку Таун" Даррен Дай потерял палец после того, как полез за мячом через стадионную ограждение.
Как сообщает The Sun, инцидент произошел после игры между "Хайкемом" и "Иммингемом".
После окончания матча Даррен вспомнил, что один из мячей вылетел за пределы стадиона и отправился на его поиски. Обнаружив, что ворота стадиона уже закрыты, коуч решил перелезть через забор - и это решение оказалось роковым. Тренер "Хайкема" зацепился кольцом за забор так, что от его пальца на левой руке остались только хрящ и кость.
"Как только я спрыгнул с забора - понял, что со мной что-то серьезное. Я думал, что избавился половины пальца, я буквально онемел от боли", - рассказал Дай.
Коуча почти сразу доставили в больницу, но его палец оказался настолько поврежден, что врачи не смогли ничего сделать
5 сентября 2019 г.
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Команда Даррена Дая победила своего соперника "Иммингермом" со счетом 2: 0.
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