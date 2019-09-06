Тренер английской команды потерял палец на руке из-за футбола

Даррен Дай через кольцо потерял палец

Главный тренер английской команды "хайку Таун" Даррен Дай потерял палец после того, как полез за мячом через стадионную ограждение.

Как сообщает The Sun, инцидент произошел после игры между "Хайкемом" и "Иммингемом".

После окончания матча Даррен вспомнил, что один из мячей вылетел за пределы стадиона и отправился на его поиски. Обнаружив, что ворота стадиона уже закрыты, коуч решил перелезть через забор - и это решение оказалось роковым. Тренер "Хайкема" зацепился кольцом за забор так, что от его пальца на левой руке остались только хрящ и кость.

"Как только я спрыгнул с забора - понял, что со мной что-то серьезное. Я думал, что избавился половины пальца, я буквально онемел от боли", - рассказал Дай.

Коуча почти сразу доставили в больницу, но его палец оказался настолько поврежден, что врачи не смогли ничего сделать

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Команда Даррена Дая победила своего соперника "Иммингермом" со счетом 2: 0.