Трансфер Гризманна в "Барселону" стал шестым за стоимостью

"Атлетико" хочет получить за Гризманна еще 80 миллионов евро

Антуан Гризманн вошел в десятку самых дорогих футболистов мира всех времен.

Накануне Гризманн за 120 миллионов евро перебрался из "Атлетико" в "Барселону". Воспитанник "Реал Сосьедада" стал третьим крупнейшим трансфером в истории каталонцев и вошел в тройку самых дорогих французов, уступая только Килиану Мбаппе и Усману Дембеле, – пишет hronika.info



Топ-10 крупнейших трансферов в истории футбола:

1. Неймар (Бразилия, 2017) – из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 млн евро

2. Килиан Мбаппе (Франция, 2018) – из "Монако" в "ПСЖ" за 180 млн евро

3. Филиппе Коутиньо (Бразилия, 2018) – из "Ливерпуля" в "Барселону" за 145 млн евро

4. Жоау Феликс (Португалия, 2019) – из "Бенфики" в "Атлетико" за 126 млн евро

5. Усмана Дембеле (Франция, 2017) – из "Боруссии" Д в "Барселону" за 125 млн евро

6. Антуан Гризманн (Франция, 2019) – из "Атлетико" в "Барселону" за 120 млн евро

7. Криштиану Роналду (Португалия, 2018) – из "Реала" в "Ювентус" за 117 млн евро

8. Поль Погба (Франция, 2016) – из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед" за 105 млн евро

9. Гарет Бэйл (Уэльс, 2013) – из "Тоттенхэма" в "Реал" за 101 млн евро

10. Эден Азар (Бельгия, 2019) – из "Челси" в "Реал" за 100 млн евро

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Самыми дорогими переходами украинского игрока остаются трансферы Андрея Ярмоленко из "Динамо" в "Боруссию" и Дмитрия Чигринского из "Шахтера" в "Барселону". Оба игроки перешли за 25 миллионов евро. в 2006 году "Челси" заплатил "Милану" 30 миллионов фунтов за переход Андрея Шевченко.