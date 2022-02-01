Трансфер был близко. Луческу заманивал Буффона в Украине

Джанлуиджи Буффон большинство карьеры провел в "Ювентусе". Фото: REUTERS

Один из лучших вратарей современности 43-летнего Джанлуиджи Буффон признался, что мог выступать в чемпионате Украины.

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу приглашал Буффона играть в Украину.

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"Единственной командой, с которой я разговаривал напрямую, был "Шахтер" Донецк в 2015 или 2016 году. Мы из Луческа побеседовали. Это был опыт, который казался мне привлекательным.

"Шахтер", против которого я играл в Лиге чемпионов с "Ювентусом". Это конкурентоспособная команда, играющая в Лиге чемпионов. Да, возможно, ей трудно пройти стадию 1/8 финала, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков. Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это интересует.

Мне неинтересно играть в сильнейшей команде, потому что, пожалуй, в лучшей команде я уже играл, пожалуй, год. Это было в "Юве" 2005 года – самая сильная команда. Мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может выиграть. Чтобы я знал, что если я туда попаду, мы сможем немало достичь", - сказал Буффон в эфире канала "Нобель".

Джанлуиджи Буффон выступает за "Парму" в Серии Б. Ворота известен тем, что более 15 лет защищал цвета "Ювентуса". Один сезон провел в ПСЖ. В 2006 году стал обладателем Кубка мира в составе сборной Италии. За национальную команду провел 176 матчей.