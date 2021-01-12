Трансфер Абада в "Динамо" сорвался

Лиэл Абада не смог перейти в "Динамо". Фото: Walla.co.il

Полузащитник "Маккаби" Петах-Тиква и молодежной сборной Израиля 19-летний Лиэл Абада зимой не перейдет в "Динамо".

В израильском клубе решили, что хавбек останется в команде до лета, сообщает One.co.il.

"Сейчас для него это лучшее решение, оно пойдет ему на пользу. Абада останется в команде, а летом посмотрим, что будет", - сказал представитель "Маккаби".

Представителей Абади и "Маккаби" не устраивают прописаны в контракте штрафы, а также то, что вся юрисдикция над игроком будет находиться в ведении украинских судов.

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"Динамо" вышло из отпуска 10 января. Команда Мирчи Луческу проведет два зарубежные сборы в ОАЭ и Турции.