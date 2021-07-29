Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука

Украинский пловец 24-летний Михаил Романчук стал бронзовым призером Олимпиады. На дистанции 800 м вольным стилем он уступил американцу Роберту Финке и итальянцу Грегорио Пальтриньери.

На трибунах за Романчука болела жена Марина Бех, передает "Сегодня". Поддержать пришли также украинские представители других видов спорта.

"Финиш мне удался. Я плыл рядом с немцем Флорианом Велльброком и выиграл у него. Хотя он прекрасный финишер. Мы с Флорианом немного завелись в полуфинале, где я установил олимпийский рекорд. И это сыграло злую шутку в финале. Марина на трибунах. Побегу к ней", - сказал Романчук.

Бех также примет участие в Олимпийских играх. В секторе для прыжков в длину она одна из претенденток на медали.

Фото: Reuters

Романчук признался, что в детстве считал кумиром легенду плавания, четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова.

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Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украину в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от страны на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины четыре бронзовых награды.