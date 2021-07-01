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четверг, 01 июля 2021 14:35

"Тоттенхэм" назначил нового тренера

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&quot;Тоттенхэм&quot; назначил нового тренера
Нуну уже 4 года работает в АПЛ. Фото: REUTERS

Португальский тренер 47-летний Нуну стал новым наставником "Тоттенхэма".

Соглашение специалиста с "шпорами" будет рассчитано до лета 2023-го, сообщает официальный сайт лондонцев.

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"Я уже говорил о необходимости возврата к нашей ДНК - игры в атакующий футбол. Я считаю, что Нуну - это лицо, которое может взять наших талантливых игроков, нашу молодежь и построить что-то особенное.

Нужно лишь взглянуть на Нуну в "Вулвергемптоне", чтобы увидеть его способность взять команду и применить адаптивный стиль, который приносит успех и позволяет игрокам развиваться и процветать. Мы все с нетерпением ждем начала работы", - прокомментировал назначение тренера президент клуба Даниэл Леви.

"Тоттенхэм" остался без тренера в апреле, когда в отставку был отправлен Жозе Моуриньо.

Среди кандидатов на должность был бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека.

Нуну известный работой в "Порту" и "Вулверхэмптон". В Англии он работает с 2017 года.

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Дата
01
июля

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