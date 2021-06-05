Только Ребров. Назвали следующего тренера сборной Украины

Сергей Ребров ранее тренировал "Динамо". Фото: "Ференцварош"

Агент бывшего главного тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва Шандор Варга рассказал, при каких условиях его клиент может возглавить сборную Украины.

"Вариант со сборной Украины реален. Президент украинской федерации был на открытии "Пушкаш Арены". Он сказал мне, что если уйдет Шевченко, которого связывают с "Миланом", только Ребров сможет быть следующим тренером сборной Украины.

Это знал и Шевченко, и Габор Кубатов (президент "Ференцвароша" – прим.). Если национальная команда зовет тренера, это больше, чем клуб, речь идет о служении своей стране. Мы знали, что если это произойдет, Сергей уйдет", – сказал Варга.

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Сергей Ребров три года тренировал "Ференцварош" и трижды приводил его к чемпионству. В последнем сезоне клуб пробился в Лигу чемпионов. За "Ференцварош" выступают украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин.