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среда, 20 октября 2021 12:43

Титулованные пловцы отказались от чемпионата Европы в России

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Титулованные пловцы отказались от чемпионата Европы в России
Два украинские пловцы отказались ехать на чемпионат Европы-2021 на короткой воде в российскую Казань. Фото: © НОК України

Сборная Украины по плаванию не будет участвовать в чемпионате Европы-2021, который пройдет в российской Казани в начале ноября.

Об этом заявил президент Федерации плавания Украины Андрей Власков.

"Мы планировали участвовать в этих соревнованиях. Но ограниченной командой спортсменов, которые могут бороться за медали. Планировали, что поедут призер Олимпийских игр Михаил Романчук и полуфиналист Владислав Бухов. Но несколько недель тому назад Романчук по личным причинам отказался от участия в чемпионате. Так же поступил и Бухов", - сказал Власков "Суспільне Спорт".

Причину сокращенного состава команды для участия в Евро Власков объяснил необходимостью финансирования украинской делегации.

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"Государственный бюджет не финансирует выступления в России. Поэтому финансируется за счет федерации для того, чтобы украинские пловцы смогли принять участие в чемпионате Европы, чтобы звучал гимн Украины и поднимался флаг в случае призовых мест" , - отметил Власков.

Он заверил, что никакие очки Украина не теряет, отказываясь от выступления на Евро. Также в начале декабря состоится чемпионат мира. Поэтому украинские пловцы сосредоточат подготовку именно на этом турнире.

Чемпионат Европы-2021 на короткой воде пройдет со 2 по 7 ноября. Чемпионат мира-2021 - с 13 по 18 декабря.

Украинский пловец Михаил Романчук - многократный чемпион и призер европейского первенства. Дважды становился серебряным призером чемпионата мира. На Олимпиаде-2020 в Токио стал двукратным олимпийским призером. Завоевал "серебро" на дистанции 1,5 м и "бронзу" на 800 м.

Владислав Бухов - чемпион мира и двукратный бронзовый призер юниорского чемпионата Европы.. На дистанции 50 м вольным стилем остановился в полуфинале Олимпиады-2020.

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