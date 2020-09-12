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суббота, 12 сентября 2020 09:55

Тим и Зверев встретятся в финале Открытого чемпионата США

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Тим и Зверев встретятся в финале Открытого чемпионата США
Тим имеет преимущество в очных встречах над Зверевым. Фото ATP

В мужской сетке Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке состоялись полуфиналы. В финале US Open-2020 вышли Александр Зверев из Германии и австриец Доминик Тим.

Зверев одержал волевую победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой - 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3, а Тим взял верх над россиянином Даниилом Медведевым - 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

Зверев и Тим ранее встречались девять раз, в семи очных противостояниях успех праздновал Тим.

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Мужской финал Открытого чемпионата США состоится в воскресенье, 13 сентября.

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