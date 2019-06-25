Теннисистку с редким заболеванием пригласили выступить на Уимблдоне

Автор: instagram Болезнь не мешает Джонс играть в теннис

Британская теннисистка Франческа Джонс получила вайлд-кард на Уимблдон-2019. Специальное приглашение от организаторов Уимблдона позволит ей принять участие в основной сетке соревнований, а не проходить квалификацию.

У 18-летней девушки редкое генетическое заболевание ектродактилия. Франческа родилась с сросшимися пальцами на конечностях. С помощью нескольких операций в Джонс по четыре пальца (включая большой) на руках, четыре пальца на левой ноге и три - на правой.

Врачи говорили, что из-за отсутствия всех пальцев Фрэн потеряет нужную цепкость и не сможет играть в теннис. У спортсменки из-за болезни также меньше зубов.

В девять лет девочка переехала в Барселону, чтобы учиться в той же академии, что и известные теннисисты Энди Маррей и Рафаэль Надаль.

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Уимблдонский турнир-2019 стартует 1 июля. Он станет первым турниром Большого шлема, на котором выступит Джонс.