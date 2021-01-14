Теннисистка с 8 пальцами сыграет на Australian Open

 
Ексклюзивы
1/5
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 144
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Импичмент означает раскол между республиканцами и борьбу с трампизмом
Просмотров: 171
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
Зеленский утонул в попытках найти достойных людей - эксперт
1 Просмотров: 351
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Паршивое посягательство власти на сакральность Майдана может привести к протестам
Просмотров: 324
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Огрызко: 2-й импичмент перечеркнул политические перспективы Трампа
Просмотров: 378
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 450
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 1719
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
Просмотров: 2961
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 1485
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 522
Фото
Все фото
4
9
5
16
10
&quot;Инклюзивный футбол для детей&quot; - в Киеве стартовал благотворительный проект
"Инклюзивный футбол для детей" - в Киеве стартовал благотворительный проект
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Видео
Все видео
"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании
"Барселона" вышла в финал Суперкубка Испании
"Бавария" опозорилась в Кубке Германии
"Бавария" опозорилась в Кубке Германии
ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции
ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции
"Манчестер Сити" с Зинченко минимально обыграл "Брайтон"
"Манчестер Сити" с Зинченко минимально обыграл "Брайтон"
Интервью
1/5
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Просмотров: 144
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги?
Просмотров: 450
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 2034
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 378
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 369
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1332
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
четверг, 14 января 2021 13:41

Теннисистка с 8 пальцами сыграет на Australian Open

  Комментировать
Теннисистка с 8 пальцами сыграет на Australian Open
Франческа Джонс занимает 241-е место в мировом рейтинге теннисисток. Фото: Gettyimages.com.

Британская теннисистка 20-летняя Франческа Джонс сыграет на Australian Open.

Джонс смогла пробиться в основную сетку турнира. В финальном раунде квалификации она разгромила китаянку Лу Чжу Хоуцун со счетом 6: 0, 6: 1, сообщает "Чемпионат".

Джонс родилась с редким генетическим расстройством - эктродактилией, в результате чего в ней только 8 пальцев на руках и 7 - на ногах.

Врачи считали, что стать профессиональной теннисисткой Джонс не удастся, но она доказала обратное. В рейтинге WTA Франческа занимает 241-ю строчку. С 9 лет она занималась в академии в Барселоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цуренко не пробилась на Открытый чемпионат Австралии


Открытый чемпионат Австралии по теннису видбуться с 8 по 22 февраля 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Теннисистка с 8 пальцами сыграет на Australian Open». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
января

Под контролем итальянцев - начали строить автомобильный завод по евростандартам

Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134

Оперу Пуччини раскритиковали за сцену пыток

8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан

Москву осудили за вмешательство в дела другой страны

Украина отдала ядерное оружие. Россия обязывалась не нападать

ООН потребовала вывести войска из страны

Бывший муж более 30 лет присылал розы на могилу Монро

Закончилась война в Европе

Нашли скульптуру жреца из Трои

Президент бежал из страны

Самое читаемое
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
9
 1 Просмотров: 44364
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
16-летний подросток в кустарниках изнасиловал женщину, порезал ее и ограбил
3
 Просмотров: 9657
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
Кто имеет шанс разбогатеть - гороскоп на 13 января
 Просмотров: 9460
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
Джей Ло поражает идеальным телом во время тренировок
3
 Просмотров: 6966
&quot;Разрядил в него весь магазин ПМ&quot; - подробности стрельбы в Полтаве
"Разрядил в него весь магазин ПМ" - подробности стрельбы в Полтаве
 Просмотров: 5985
Спорт
Стало известно, кто стал лучшим вратарем десятилетия
Стало известно, кто стал лучшим вратарем десятилетия Просмотров: 126
Назвали имена потенциальных новичков "Динамо"
Назвали имена потенциальных новичков "Динамо" Просмотров: 522
Трехкратного олимпийского чемпиона США обвинили в штурме Капитолия
Трехкратного олимпийского чемпиона США обвинили в штурме Капитолия Просмотров: 234
Украинский футболист покинул немецкий клуб
Украинский футболист покинул немецкий клуб Просмотров: 180
"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
"Интер" вышел на "Милан" в четвертьфинале Кубка Италии
 Просмотров: 54
Больше всего комментируют
2
"Украина как будто играет в покер с западными партнерами" - Мартыненко
2
Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать
2
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
1
Сторонников независимости давили танками
1
"Украинцы не считают Крым своим" - Исмаил Рамазанов
Голосов: 833
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть