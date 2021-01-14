Теннисистка с 8 пальцами сыграет на Australian Open

Франческа Джонс занимает 241-е место в мировом рейтинге теннисисток. Фото: Gettyimages.com.

Британская теннисистка 20-летняя Франческа Джонс сыграет на Australian Open.

Джонс смогла пробиться в основную сетку турнира. В финальном раунде квалификации она разгромила китаянку Лу Чжу Хоуцун со счетом 6: 0, 6: 1, сообщает "Чемпионат".

Джонс родилась с редким генетическим расстройством - эктродактилией, в результате чего в ней только 8 пальцев на руках и 7 - на ногах.

Врачи считали, что стать профессиональной теннисисткой Джонс не удастся, но она доказала обратное. В рейтинге WTA Франческа занимает 241-ю строчку. С 9 лет она занималась в академии в Барселоне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цуренко не пробилась на Открытый чемпионат Австралии



Открытый чемпионат Австралии по теннису видбуться с 8 по 22 февраля 2021 года.