Тенером "Днепра-1" заинтересовались россияне

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич попал в сферу интересов казанского "Рубина".
Сейчас этот клуб занимает лишь 10 место в чемпионате России, а амбиции его руководителей это абсолютно не устраивает. Тренирует татарский клуб бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.
Ранее Игорь Йовичевич не стал категорически отрицать вероятность своей работы в России.
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"Днепр-1" занимает третье место в чемпионате Украины. В прошлом туре команда на выезде обыграла "Мариуполь".
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