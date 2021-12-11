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суббота, 11 декабря 2021 10:05

Тенером "Днепра-1" заинтересовались россияне

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Тенером &quot;Днепра-1&quot; заинтересовались россияне
Йовичевич не возражал против работы в России. Фото: "Днепр-1"

Главный тренер "Днепра-1" Игорь Йовичевич попал в сферу интересов казанского "Рубина".

Сейчас этот клуб занимает лишь 10 место в чемпионате России, а амбиции его руководителей это абсолютно не устраивает. Тренирует татарский клуб бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.

Ранее Игорь Йовичевич не стал категорически отрицать вероятность своей работы в России.

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"Днепр-1" занимает третье место в чемпионате Украины. В прошлом туре команда на выезде обыграла "Мариуполь".

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Дата
11
декабря

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